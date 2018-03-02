Жириновский посетовал на отсутствие кандидатов в президенты на дебатах

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз возмутился отсутствием остальных кандидатов на телевизионных дебатах в пятницу.
"Я вынужден еще раз констатировать, что это, конечно, не дебаты, в том плане, что нету кандидатов. Прекрасные люди — доверенные лица. Ничего не имею против, но нигде в мире, нигде, никогда дебаты между доверенными лицами. Ну как они будут отвечать на мои вопросы, если я их не знаю", — сказал Жириновский, начиная своё выступление на дебатах в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
Темой дебатов на этот раз стала: "Оборонный комплекс России и армия". Помимо Жириновского в студии находились только два кандидата: председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Также присутствовали доверенные лица четырёх кандидатов в президенты России: от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина (Николай Павлов), кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина (Юрий Болдырев), кандидата в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак (Станислав Белковский), кандидата в президенты России, председателя Партии роста Бориса Титова (Евгений Тарло).
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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