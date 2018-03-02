МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители кандидата на пост президента России Ксении Собчак попросили генпрокурора РФ Юрия Чайку привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к ответственности за оскорбление ее в телеэфире во время дебатов, сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

"Прошу возбудить в отношении Жириновского дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП (Оскорбление), проинформировать об этом Центральную избирательную комиссию РФ и принять установленные действующим законодательством РФ меры по лишению его депутатской неприкосновенности и привлечению к административной ответственности", — говорится в заявлении адвоката. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей.

Как указано в заявлении на имя Чайки, 28 февраля во время прямого эфира программы Владимира Соловьева на федеральном канале "Россия-1", проходившей в формате теледебатов кандидатов в президенты РФ, Жириновский позволил себе публично в крайне неприличной, в том числе, нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство, кандидата на должность президента РФ Собчак.

Он отмечает, что "вся эта площадная брань высокопоставленного деятеля была транслирована в прямом телевизионном эфире и впоследствии растиражирована СМИ", а также в интернете, "став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории".

Адвокат ссылается на нормы Конституции, гласящей, что все без какого-либо исключения равны перед законом и судом.

"Неизвестно, и не имеет значения, по какой причине Жириновский возомнил себя "более равным", чем другие, и позволил себе публично оскорблять другого человека в телевизионном эфире. Возможно, ощущения вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени. Тем не менее, искренне надеюсь, что ему представится возможность лично объяснить свое, выходящее далеко за рамки дозволенного законом, поведение, а также понести за него установленную законом ответственность, в ходе предстоящего производства по административному делу, которое будет возбуждено вашим решением", — говорится в заявлении адвоката.

Добрынин объясняет обращение лично к Чайке тем, что кандидат в президенты не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия генпрокурора. Если тот согласится на это, то должен проинформировать ЦИК. Согласно законодательству, указывает он, в случае возбуждения производства по делу об административном правонарушении в отношении депутата Госдумы, генпрокурор также обязан внести представление о лишении депутата неприкосновенности. До этих решений он обладает иммунитетом от привлечения к административной ответственности.