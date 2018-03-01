Жириновский и Собчак снова устроили перепалку во время дебатов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидаты в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Ксения Собчак в ходе дебатов в эфире телеканала "Россия 24" снова устроили перепалку, теперь из-за своих родственников.
"Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев — ред.) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь", — сказал Жириновский в ходе дебатов в эфире телеканала Россия 24.
Собчак, в свою очередь, упрекнула политика за положение Лебедева, которому, по ее мнению, Жириновский помогает в карьере. На что лидер ЛДПР возразил: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?"
Телеведущая заметила, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу. Еще после ряда реплик Жириновский прервал перепалку. "Хорошо, но сейчас мое время, я говорю про социальные лифты", — сказал лидер ЛДПР.
В своё время Сурайкин призвал Собчак уважать старших. "Старших надо, безусловно, уважать. Я думаю, Владимир Вольфович нас с вами ещё переживёт на этом Олимпе, поэтому — уважение старшим", — отметил политик.
В студии телеканала, помимо Собчак, Жириновского и Сурайкина присутствуют кандидаты в президенты России Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и доверенные лица кандидатов Павла Грудинина (Максим Шевченко), Бориса Титова (Николай Фоменко).
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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