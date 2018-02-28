Политолог назвал балаганом конфликт на дебатах Жириновского и Собчак

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что потасовка в ходе дебатов между кандидатами на пост президента России Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак лишний раз объясняет причину отказа от данного формата действующего президента РФ Владимира Путина.
Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале "Россия 1". Потасовка между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
"Тут стало понятно, почему Владимир Владимирович не хочет принимать участие в этом балагане. Вы можете себе представить президента страны, который участвует в такого рода действии? Надо сказать, что кандидаты — не знаю, бессознательно либо как-то исходя из каких-то скрытых мотиваций — очень сильно понизили политический уровень дискуссии", — прокомментировал инцидент Мухин в разговоре с РИА Новости.
"И Собчак, и Грудинин, и Жириновский — активные участники политических ток-шоу, если вы помните. И, соответственно, они включают этот "режим визга" в качестве аргумента очень часто, и этого не избежать, это у них в крови, что называется. Поэтому-то и уровень дебатов автоматически понижается до уровня обычного политического ток-шоу, что прискорбно, и, если честно, начинаешь понимать Владимира Владимировича Путина, который отказался от этого формата", — добавил Мухин.
Политолог отметил, что уровень дискуссии ослабляет и то, что собеседники "плывут" в некоторых темах.
"Как правило, экспертная дискуссия, если идет даже в рамках политического ток-шоу, она ведется очень спокойно и взвешенно. В случае если аргументация отсутствует у собеседников, они начинают повышать голос и добавлять эмоции, компенсируя свое незнание предмета, что, собственно, и выливается в шум, гвалт и цирк", — заключил Мухин.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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