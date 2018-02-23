Собчак заявила, что не собирается становиться губернатором Петербурга

МУРМАНСК, 23 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на встрече с избирателями в Мурманске заявила, что у нее нет планов стать губернатором Санкт-Петербурга, но после выборов она будет готова рассмотреть предложение, которое даст ей возможность что-то изменить.
"Я не собираюсь становиться губернатором Санкт-Петербурга, хотя мне не нравится (губернатор Георгий) Полтавченко, но я считаю, что сегодня эти разговоры преждевременны. Я бы хотела, чтобы он ушел в отставку, потому что стыдно, что в моем родном городе губернатор, который превращает свою работу чиновника черт знает во что", — сказала Собчак. В качестве примера она привела передачу Исаакиевского собора церкви, а также то, что один из мостов Петербурга получил имя Ахмада Кадырова.
Полтавченко возглавляет администрацию Петербурга с 2011 года. В сентябре 2014 года он победил на досрочных выборах губернатора, который избирается сроком на пять лет.
Отвечая на вопрос о готовности сотрудничать с властью в качестве министра или советника, если такое предложение поступит, Собчак заявила, что идет в политику ради возможности что-то изменить. "Я не собираюсь соглашаться на какую-либо должность, лишь бы дали корочку – мне этого не нужно. Я сама много зарабатываю, мне есть чем заниматься. Я не хочу тратить время на лишний статус. Если мне будет сделано предложение, которое приведет к реальным изменениям, я буду его рассматривать", — отметила кандидат в президенты.
Она подчеркнула, что не собирается уезжать из страны, и в этом случае есть только одна возможность — сотрудничать с властью. "Если мы не хотим революции – а это тоже не выход, это приведет к еще более шокирующим последствиям, которые наша страна не раз проходила, то остается долгий и нудный, не очень приятный, но путь эволюций внутри системы. Да, я готова что-то делать, если это принесет пользу", — отметила Собчак, оговорившись, что сомневается в возможности с ее взглядами стать частью нынешней системы.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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