СМИ нашли у семьи Грудинина недвижимость в Латвии

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. У семьи кандидата в президенты России от КПРФ Павел Грудинин есть два особняка и несколько земельных участков в Латвии. Об этом сообщает L!FE.

Согласно данным из латвийских земельных реестров, старший сын Грудинина Артем владеет двухэтажным домом в городе Марупе неподалеку от центра Риги. Он приобрел актив в декабре 2009 года за 129 тысяч лат, что составляет более 200 тысяч евро по курсу на тот период. Вместе с домом Грудинин-младший приобрел у кооператива АСВ землю под особняком.

Журналисты также обнаружили участок размером 0,25 гектара у супруги Артема Грудинина Натальи. По информации издания, ей принадлежит особняк на побережье Балтийского моря, в селе Кестерциемс. В феврале 2015 года она приобрела его за 110 тысяч евро. В том же году Наталья Грудинина приобрела за 24 тысячи евро еще один участок площадью в 0,6 гектара. Всего у нее нашли четыре участка. Отмечается, что покупка недвижимости обеспечила чету Грудининых видом на жительство и перспективой получить латвийской гражданство.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал эти данные "очередной провокацией".

Это не первый скандал вокруг зарубежной недвижимости Грудинина. Ранее СМИ сообщали, что семья кандидата владеет домом в Испании. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко эту информацию тогда опроверг. Сам кандидат заявил, что "у каждого есть какая-то собственность" и добавил, что ни к бизнесу, ни к имуществу детей отношения не имеет.

Ранее также сообщалось, что Грудинин не предоставил в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. В пресс-службе КПРФ 14 февраля заявили, что "все счета уже закрыты, и закрыты в срок".