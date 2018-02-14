КПРФ проведет городскую акцию в поддержку Грудинина

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В рамках предвыборной кампании кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина в последние две недели перед днем выборов партия в рамках действующего законодательства проведет всероссийскую акцию "Красные в городе", в ходе которой пройдут одиночные пикеты и будут раздаваться агитационные материалы, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

"У нас будет последние две недели (перед днем выборов — ред.) по всей стране проходить акция "Красные в городе", с массовым выходом в одиночные пикеты, на раздачу агитации в рамках действующего законодательства", — рассказал о деталях предвыборной кампании Грудинина РИА Новости Афонин.

Парламентарий уточнил, что данная акция будет проводиться в крупных городах.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").