МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский предложил реформировать Совет Федерации, вдвое сократив его численность, поскольку верхняя палата дорого обходится бюджету. Пресс-служба Совета Федерации напомнила, что расходы федерального бюджета на сенаторов почти вдвое меньше, чем на депутатов.
Верхняя палата, согласно конституции, включает два представителя от каждого региона России.
"Мы предложим поправку в закон о формировании верхней палаты. Надо вернуться к тому, чтобы туда вернулись губернаторы и один человек от региона. 85 субъектов, 85 губернаторов работают одну неделю в Совете Федерации, а три недели — в своём регионе. Тогда они действительно будут останавливать те законы, которые мешают им", — сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду.
"Мы сократим стоимость верхней палаты. Она дороже, чем мы. Нас 450, мы обходимся государству дешевле, чем верхняя палата. Они высокие себе ставки сделали. Их в два раза меньше, а расходов больше", — продолжил лидер ЛДПР.
Жириновский не в первый раз говорит о необходимости реформы Совфеда. В частности, в 2012 году он предлагал распустить верхнюю палату, оставив в России однопалатный парламент.
"Сегодня на заседании Государственной думы прозвучала некорректная информация о расходах на содержание палат Федерального собрания РФ. В частности было сказано, что государственному бюджету Совет Федерации обходится дороже, чем Государственная дума", — говорится в сообщении пресс-службы СФ в среду.
Согласно бюджету-2018 расходы на Совет Федерации на 2018 год запланированы в размере 5,7 миллиардов рублей, "при этом расходы на Государственную думу на 2018 год – 10,7 миллиардов рублей", напомнили в пресс-службе.
Совет Федерации включает 170 членов, Госдума — 450 человек.
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