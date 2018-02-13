Грудинин заявил, что в случае избрания признает ЛНР и ДНР

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 13 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во вторник на встрече со сторонниками в Новосибирске заявил, что в случае победы не собирается менять Конституцию РФ, признает самопровозглашенные ЛНР и ДНР и выведет войска из Сирии.

"Конституцию президент не должен менять. Я абсолютно убежден, что надо выполнить Конституцию, потому что в ней все правильно написано, надо просто ее читать. Должны быть прямые выборы, местная власть должна быть отделена от государственной, волеизъявление народа… Свобода, равенство, братство записано в Конституцию, надо просто ее выполнить", — сказал он.

Говоря о статусе Крыма и Донбасса, Грудинин подчеркнул, что Крым — российская территория, и "если русские люди хотят жить с нами, мы должны их взять к себе, и мы это сделали". Так же он предлагает относиться и к Донбассу.

"Да, она признает", — ответил он на вопрос о том, признает ли Россия, возглавляемая Грудининым, ЛНР и ДНР. В то же время он считает, что необходимо полностью выйти из военного конфликта в Сирии.

"Что делать с Сирией? Надо заканчивать с войной, мы же мирные люди. Я не понимаю, что мы там делаем, какие там интересы. Друзьям, конечно, помогать нужно, но у нас во внешней политике какой-то избирательный принцип. Вот Ливию мы сдали, а Сирию", — сказал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Агитационный период в СМИ стартует с 17 февраля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. После заявления о полном разгроме ИГ в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Как ранее заявлял МИД России, после разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГ и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.