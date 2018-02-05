ЦИК признал недействительными 1,07% подписей за Явлинского

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В подписях в поддержку выдвижения сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского кандидатом в президенты РФ недействительными были признаны 1,07%, рабочая группа предложит Центризбиркому зарегистрировать его на предстоящих выборах, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах 18 марта. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.
"Григорий Алексеевич Явлинский: признано недействительными 1,07% подписей, сданных в его поддержку. Это, вы сами понимаете, не столь большая величина, и она даже не позволила перейти ко второй выборке. Это значит, что предложение рабочей группы на заседании ЦИК будет короткое: зарегистрировать", — сказал Булаев журналистам по итогам заседания группы.
Он уточнил, что сегодня протокол об итогах проверки подписей будет передан уполномоченному представителю кандидата. "Таким образом, в среду, в соответствии с законом, этот вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК", — заявил зампред ведомства.
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