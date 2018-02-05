ЦИК признал недействительными 1,07% подписей за Явлинского

Подготовка подписных листов для подачи в ЦИК РФ в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. 29 января 2018

Подготовка подписных листов для подачи в ЦИК РФ в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. 29 января 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В подписях в поддержку выдвижения сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского кандидатом в президенты РФ недействительными были признаны 1,07%, рабочая группа предложит Центризбиркому зарегистрировать его на предстоящих выборах, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах 18 марта. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.

"Григорий Алексеевич Явлинский: признано недействительными 1,07% подписей, сданных в его поддержку. Это, вы сами понимаете, не столь большая величина, и она даже не позволила перейти ко второй выборке. Это значит, что предложение рабочей группы на заседании ЦИК будет короткое: зарегистрировать", — сказал Булаев журналистам по итогам заседания группы.

Он уточнил, что сегодня протокол об итогах проверки подписей будет передан уполномоченному представителю кандидата. "Таким образом, в среду, в соответствии с законом, этот вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК", — заявил зампред ведомства.