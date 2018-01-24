Выборы 2018

ЦИК признал бюллетень КПРФ агитацией

19:5624.01.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Рабочая группа ЦИК России по информационным спорам расценивает бюллетень КПРФ "Правда" как агитацию, в том числе поскольку он на 90% повторяет агитматериал кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, представленный им в Центризбирком, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На своем первом заседании в среду рабочая группа ЦИК по информспорам рассмотрела два вопроса, в том числе блок обращений от нескольких кандидатов по поводу распространения агитационного материала КПРФ. Рабочая группа по итогам рекомендовала ЦИК вынести предупреждение партии по поводу распространения незаконного агитматериала, он не был оплачен из избирательного фонда Грудинина и не имел соответствующих выходных данных.

"Мы специально разбирали ситуацию относительно того, насколько сопряжена избирательная кампания кандидата и те действия, которые осуществила в его поддержку КПРФ. Для нас аргументом в отношении того, что этот материал является агитационным, было то, что материал на 90% повторяет официальный агитационный материал, сданный кандидатом Грудининым в ЦИК России", — сказала Гришина журналистам по итогам заседания рабочей группы.

Вместе с тем, по какой-то причине об этом не знала партия, издавшая этот информационный, как она считала, материал, уточнила секретарь ЦИК.

"Конечно же, если бы все это происходило за рамками избирательной кампании, и партия захотела бы о своей деятельности проинформировать, то мы бы не говорили об агитации. Но сейчас особый правовой режим, и в случае, когда партия хочет поддержать своего кандидата, она должна выполнять ряд требований", — пояснила она.

В частности, напомнила представитель ЦИК, агитационный материал должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата и иметь необходимые выходные данные. "Тогда у избирателей также не возникает каких-то сомнений в отношении законности материала, а кандидатам обеспечивается равенство, потому что все имеют одинаковый порог трат из избирательного фонда, а в данной ситуации была попытка как-то дополнительно поддержать кандидата этим материалом", — сказала Гришина.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Как сообщила секретарь ЦИК, "рабочая группа установила, что данный материал, не являющийся средством массовой информации, хотя и имеющий определенные его признаки, конечно, является агитационным", в том числе потому что распространение информации как раз и происходило вне официальных СМИ.

В минувшую пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину.

В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетенях признаки незаконной агитации и запретили их распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов в свою очередь заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.

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