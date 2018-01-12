Александр Сокуров и Дмитрий Гудков вошли в число доверенных лиц Явлинского

Прохожие у штаба партии Яблоко в Москве, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ

Прохожие у штаба партии Яблоко в Москве, где проходит сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента РФ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который намеревается принять участие как кандидат в президентских выборах-2018, заявил, что у него 150 зарегистрированных доверенных лиц, в том числе кинорежиссер Александр Сокуров и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Ранее ЦИК зарегистрировал 123 доверенных лица Явлинского. В их число уже вошли эколог Евгений Витишко, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер, экономист и член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, журналист и правозащитник Лидия Графова, руководитель правозащитной организации "Союз "Женщины Дона" Валентина Череватенко, философ и социолог Игорь Чубайс.

"Официально у меня зарегистрировано 150 доверенных лиц. Я думаю, что почти или даже почти всех вы знаете", — сказал Явлинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Среди своих официальных соратников политик назвал бывшего главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, бывшего директора ИНИОН РАН Юрия Пивоварова, экс-депутата Госдумы, соратника Бориса Немцова Владимира Рыжкова, кинорежиссера Александра Сокурова, народного артиста СССР Олег Басилашвили и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

"Это люди, которые будут в ходе кампании рассказывать и разъяснять смысл участия в президентских выборах, смысл кампании, для чего она ведется. Это люди, которые будут в состоянии рассказать основные положения программы, убедить граждан в необходимости проголосовать за эту программу, это направление. Это важное и очень серьезное дело", — отметил Явлинский.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" приняло решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты еще в феврале 2016 года.