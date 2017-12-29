МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты.

Политик лично приехал в Центризбирком для регистрации. Зампред ЦИК Николай Булаев вручил ему удостоверение кандидата.

"Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным. <…> С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп. Не все спортсмены становятся олимпийским чемпионами, но миллионы спортсменов мечтают", — сказал Жириновский.

Он также попросил ЦИК проконтролировать, чтобы у всех претендентов были равные условия и не было незаконной агитации.

Накануне Центризбирком разрешил Владимиру Путину, который идет на выборы как самовыдвиженец, начать кампанию и сбор подписей.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее пятисот человек. Затем претендент на пост главы государства приносит в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком проверяет их в течение пяти дней и выносит решение.

Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженцы должны собрать определенное количество подписей. Кандидатам от парламентских партий этого делать не нужно.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.