"Яблоко" начало сбор подписей для регистрации Явлинского на выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Партия "Яблоко" приступила к сбору подписей для регистрации своего кандидата на выборах президента России в 2018 году Григория Явлинского в 79 регионах страны, сообщает пресс-служба партии во вторник.

"Штабы партии "Яблоко" в 79 регионах России приступили к сбору подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента. До 31 января 2018 года необходимо собрать не менее 105 тысяч подписей", — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.