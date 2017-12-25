"Справедливая Россия" направит представителей для работы в штабе Путина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Съезд "Справедливой России" принял решение направить представителей партии для работы в избирательном штабе Владимира Путина, который планирует участвовать в выборах президента в 2018 году как самовыдвиженец, сообщил первый зампред фракции Михаил Емельянов.

"Справедливая Россия" 25 декабря провела свой девятый съезд, на котором приняла решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих президентских выборах 2018 года, а поддержать Путина.

"Делегаты съезда предлагают направить представителей партии для работы в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина и призывают всех членов и сторонников партии "Справедливая Россия" принять участие в избирательной кампании нашего кандидата и проголосовать за него на выборах 18 марта 2018 года", — заявил Емельянов, выступая на съезде партии.