Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Целый ряд сенаторов намерены войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в понедельник.

"Целый ряд сенаторов планируют войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Сколько будет участвовать, посмотрим. Завтра в 16.00 состоится собрание этой инициативной группы", — сказала спикер.

Она отметила, что сама может участвовать в избирательной кампании в рамках закона, который регулирует деятельность должностных лиц. "Там, где мне будет разрешено как председателю Совета Федерации", — пояснила она.

"Как гражданин, гражданка своей страны, я вправе высказать свою позицию в пользу своего кандидата. Своего кандидата я уже выбрала, это Владимир Путин", — сказала Матвиенко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.

О решении создать группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. В ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.