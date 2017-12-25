Матвиенко рассказала, кто войдет в состав группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Целый ряд сенаторов намерены войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в понедельник.
"Целый ряд сенаторов планируют войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Сколько будет участвовать, посмотрим. Завтра в 16.00 состоится собрание этой инициативной группы", — сказала спикер.
Она отметила, что сама может участвовать в избирательной кампании в рамках закона, который регулирует деятельность должностных лиц. "Там, где мне будет разрешено как председателю Совета Федерации", — пояснила она.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему, а также на широкую поддержку граждан.
О решении создать группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты стало известно 19 декабря. В ее состав вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.