Красный капиталист: почему КПРФ выдвинула в президенты Павла Грудинина

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Съезд КПРФ назвал кандидатом от коммунистов на предстоящих президентских выборах главу и совладельца подмосковного аграрного предприятия Павла Грудинина. Успешный бизнесмен называет себя "директором совхоза имени Ленина" и, хотя не состоит в партии, утверждает, что полностью разделяет ее идеологию. О неожиданном кандидате — в материале РИА Новости.
Беспартийный коммунист
Однако пленум с коммунистической прямотой расставил точки над i и плюрализму хода не дал: рекомендовал съезду лишь одну кандидатуру — Павла Грудинина. Несколькими днями ранее несистемный "Левый фронт", возглавляемый Сергеем Удальцовым, провел в интернете свои "народные праймериз", в результате которых был назван единый кандидат в президенты от всех левых сил. Им также стал Грудинин, а Зюганов не прошел даже во второй тур онлайн-голосования.
Павел Грудинин, которого выдвинули коммунисты, в КПРФ не состоит, считает, что "партбилет — это не главное", а также заявляет, что будет действовать в полном соответствии с принципами и идеологией партии.
"Есть одна идеология — социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно. Вот эта идеология должна победить", — сказал Грудинин журналистам перед началом съезда.
Он называет себя "директором совхоза имени Ленина Ленинского района Московской области", и это его самоназвание с энтузиазмом подхвачено коммунистами. Все по той же причине: звучит совсем по-советски. В КПРФ подчеркивают, что партия остановила свой выбор на Грудинине прежде всего потому, что ему удалось создать лучшее в стране предприятие, к тому же организованное по самым что ни на есть социалистическим принципам.
Социализм в отдельно взятом совхозе
Павел Грудинин пришел в совхоз 35 лет назад. Тогда это было действительно обычное советское предприятие. Начинал инженером, в 1995-м стал директором. Сегодня он — владелец блокирующего пакета закрытого акционерного общества "Совхоз имени Ленина". Прежнее название сельхозпредприятия сохранилось прежде всего как бренд.
"Остальные акции принадлежат трудовому коллективу. Это, по сути, совершенно реальное народное предприятие", — говорит доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов, много лет знакомый с деятельностью Павла Грудинина.
По его словам, нынешнее ЗАО "Совхоз имени Ленина" — многоуровневое агропромышленное производство, специализирующееся в основном на выращивании овощей и фруктов, среди которых особое место занимает земляника. Хозяйство Грудинина — крупнейший в России производитель этой ягоды, которой он снабжает всю Москву. В 2015 году ему пришлось выдержать бой со столичными властями, запретившими торговлю с лотков у выходов из метро и остановок общественного транспорта. В результате Грудинин со своей земляникой тогда вышел победителем.
Кроме полей, огородов и садов, у совхоза имеется большое молочное стадо, а в скором времени предприятие планирует начать производство сыров. Но основная статья его дохода вовсе не аграрная.
"Главную прибыль ЗАО "Совхоз имени Ленина" приносит девелоперская деятельность. Предприятие сдает в аренду часть своих земель крупным торговым центрам, а вырученные средства направляет на развитие сельского хозяйства и решение социальных проблем работников", — рассказывает Игорь Абакумов.
В этом, собственно, и кроется секрет успеха Грудинина. Земли совхоза расположились как раз в районе МКАД, сразу на въезде в Москву по Каширскому шоссе, и это место пользуется большим спросом у владельцев крупных торговых сетей. Но отличие в том, что свои реально большие доходы предприятие-рантье не вкладывает в яхты и виллы на Лазурном берегу, а реинвестирует в собственное развитие.
"У работников совхоза стабильная зарплата — в среднем не менее 50 тысяч рублей в месяц, у них немало социальных льгот. Все они наделены жильем в многоэтажных комплексах или комфортабельных коттеджах. В совхозе есть прекрасная школа, детский сад в стиле "Диснейленд", современная больница. Можно сказать, что в границах своего хозяйства Грудинин действительно построил локальную модель социализма", — говорит Игорь Абакумов.
Из "Единой России" в КПРФ
Бизнесмен "с человеческим лицом" Павел Грудинин в политике не новичок. С 1997 года он трижды был избран депутатом Московской областной думы от партии "Единая Россия". С депутатством и с партией распрощался в 2011-м после скандальной публикации в СМИ, где якобы допустил националистическое высказывание. Грудинину удалось доказать в суде, что его слова были искажены, однако, как говорится, осадок остался.
Речь тогда шла о том, что Грудинин неохотно продает квартиры в построенных совхозом домах так называемым лицам кавказской национальности. Не отрицая этого, он пояснил, что приоритетом в приобретении совхозного жилья пользуются работники ЗАО. Упрекали его и в том, что на своих полях он использует труд гастарбайтеров — мигрантов из Центральной Азии.
"Совхоз действительно привлекает для сезонных работ трудовых мигрантов, главным образом для уборки земляники, — рассказывает Игорь Абакумов. — Он уже не первый год приглашает на свои поля всех желающих, с которыми расплачивается частью урожая. Для этого в сезон организованы бесплатные автобусные маршруты для москвичей. Однако то ли столичные жители слишком ленивы, то ли качество их работы оставляет желать лучшего, но без гастарбайтеров обойтись не удается".
С сентября нынешнего года Павел Грудинин — депутат и председатель Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Уже от КПРФ. Некоторые источники сообщают, что в какой-то момент он пытался наладить отношения с Либерально-демократической партией, но "что-то не срослось". Впрочем, это уже не столь важно. Сегодня Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты от российских коммунистов. Как считает Игорь Абакумов, Грудинин прежде всего прагматик и успешный руководитель, а партийный ярлык, с которым он идет на выборы, имеет второстепенное значение.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.