Выборы 2018

Красный капиталист: почему КПРФ выдвинула в президенты Павла Грудинина

16:1423.12.2017
Выборы-2018
(обновлено: 17:06 23.12.2017)
0129430
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДиректор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Съезд КПРФ назвал кандидатом от коммунистов на предстоящих президентских выборах главу и совладельца подмосковного аграрного предприятия Павла Грудинина. Успешный бизнесмен называет себя "директором совхоза имени Ленина" и, хотя не состоит в партии, утверждает, что полностью разделяет ее идеологию. О неожиданном кандидате — в материале РИА Новости.

Беспартийный коммунист

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зюганов заявил о поддержке Грудинина в рядах КПРФ
Российские коммунисты свято хранят советские традиции и западных демократических веяний не признают. Они не проводили праймериз, но накануне съезда (официально он называется "второй этап XVII съезда КПРФ"), как водится, созвали пленум ЦК. Предполагалось, что делегатам форума будет предложен выбор из восьми кандидатур: Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, зампреды ЦК Владимир Кашин, Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, глава фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломийцев, исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, а также иркутский губернатор Сергей Левченко, который от выдвижения отказался.

Однако пленум с коммунистической прямотой расставил точки над i и плюрализму хода не дал: рекомендовал съезду лишь одну кандидатуру — Павла Грудинина. Несколькими днями ранее несистемный "Левый фронт", возглавляемый Сергеем Удальцовым, провел в интернете свои "народные праймериз", в результате которых был назван единый кандидат в президенты от всех левых сил. Им также стал Грудинин, а Зюганов не прошел даже во второй тур онлайн-голосования.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017

Павел Грудинин, которого выдвинули коммунисты, в КПРФ не состоит, считает, что "партбилет — это не главное", а также заявляет, что будет действовать в полном соответствии с принципами и идеологией партии.

"Есть одна идеология — социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно. Вот эта идеология должна победить", — сказал Грудинин журналистам перед началом съезда.

Он называет себя "директором совхоза имени Ленина Ленинского района Московской области", и это его самоназвание с энтузиазмом подхвачено коммунистами. Все по той же причине: звучит совсем по-советски. В КПРФ подчеркивают, что партия остановила свой выбор на Грудинине прежде всего потому, что ему удалось создать лучшее в стране предприятие, к тому же организованное по самым что ни на есть социалистическим принципам.

Социализм в отдельно взятом совхозе

Павел Грудинин пришел в совхоз 35 лет назад. Тогда это было действительно обычное советское предприятие. Начинал инженером, в 1995-м стал директором. Сегодня он — владелец блокирующего пакета закрытого акционерного общества "Совхоз имени Ленина". Прежнее название сельхозпредприятия сохранилось прежде всего как бренд.

"Остальные акции принадлежат трудовому коллективу. Это, по сути, совершенно реальное народное предприятие", — говорит доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов, много лет знакомый с деятельностью Павла Грудинина.

Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Биография Павла Грудинина

По его словам, нынешнее ЗАО "Совхоз имени Ленина" — многоуровневое агропромышленное производство, специализирующееся в основном на выращивании овощей и фруктов, среди которых особое место занимает земляника. Хозяйство Грудинина — крупнейший в России производитель этой ягоды, которой он снабжает всю Москву. В 2015 году ему пришлось выдержать бой со столичными властями, запретившими торговлю с лотков у выходов из метро и остановок общественного транспорта. В результате Грудинин со своей земляникой тогда вышел победителем.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДиректор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин

Кроме полей, огородов и садов, у совхоза имеется большое молочное стадо, а в скором времени предприятие планирует начать производство сыров. Но основная статья его дохода вовсе не аграрная.

"Главную прибыль ЗАО "Совхоз имени Ленина" приносит девелоперская деятельность. Предприятие сдает в аренду часть своих земель крупным торговым центрам, а вырученные средства направляет на развитие сельского хозяйства и решение социальных проблем работников", — рассказывает Игорь Абакумов.

В этом, собственно, и кроется секрет успеха Грудинина. Земли совхоза расположились как раз в районе МКАД, сразу на въезде в Москву по Каширскому шоссе, и это место пользуется большим спросом у владельцев крупных торговых сетей. Но отличие в том, что свои реально большие доходы предприятие-рантье не вкладывает в яхты и виллы на Лазурном берегу, а реинвестирует в собственное развитие.

"У работников совхоза стабильная зарплата — в среднем не менее 50 тысяч рублей в месяц, у них немало социальных льгот. Все они наделены жильем в многоэтажных комплексах или комфортабельных коттеджах. В совхозе есть прекрасная школа, детский сад в стиле "Диснейленд", современная больница. Можно сказать, что в границах своего хозяйства Грудинин действительно построил локальную модель социализма", — говорит Игорь Абакумов.

© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкПродажа клубники возле станции метро "Чертановская" в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Продажа клубники возле станции метро "Чертановская" в Москве

Из "Единой России" в КПРФ

Бизнесмен "с человеческим лицом" Павел Грудинин в политике не новичок. С 1997 года он трижды был избран депутатом Московской областной думы от партии "Единая Россия". С депутатством и с партией распрощался в 2011-м после скандальной публикации в СМИ, где якобы допустил националистическое высказывание. Грудинину удалось доказать в суде, что его слова были искажены, однако, как говорится, осадок остался.

Речь тогда шла о том, что Грудинин неохотно продает квартиры в построенных совхозом домах так называемым лицам кавказской национальности. Не отрицая этого, он пояснил, что приоритетом в приобретении совхозного жилья пользуются работники ЗАО. Упрекали его и в том, что на своих полях он использует труд гастарбайтеров — мигрантов из Центральной Азии.

"Совхоз действительно привлекает для сезонных работ трудовых мигрантов, главным образом для уборки земляники, — рассказывает Игорь Абакумов. — Он уже не первый год приглашает на свои поля всех желающих, с которыми расплачивается частью урожая. Для этого в сезон организованы бесплатные автобусные маршруты для москвичей. Однако то ли столичные жители слишком ленивы, то ли качество их работы оставляет желать лучшего, но без гастарбайтеров обойтись не удается".

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Грудинин заявил, что был доверенным лицом Путина

С сентября нынешнего года Павел Грудинин — депутат и председатель Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Уже от КПРФ. Некоторые источники сообщают, что в какой-то момент он пытался наладить отношения с Либерально-демократической партией, но "что-то не срослось". Впрочем, это уже не столь важно. Сегодня Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты от российских коммунистов. Как считает Игорь Абакумов, Грудинин прежде всего прагматик и успешный руководитель, а партийный ярлык, с которым он идет на выборы, имеет второстепенное значение.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена