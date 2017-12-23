Красный капиталист: почему КПРФ выдвинула в президенты Павла Грудинина

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Съезд КПРФ назвал кандидатом от коммунистов на предстоящих президентских выборах главу и совладельца подмосковного аграрного предприятия Павла Грудинина. Успешный бизнесмен называет себя "директором совхоза имени Ленина" и, хотя не состоит в партии, утверждает, что полностью разделяет ее идеологию. О неожиданном кандидате — в материале РИА Новости.

Беспартийный коммунист

Российские коммунисты свято хранят советские традиции и западных демократических веяний не признают. Они не проводили праймериз, но накануне съезда (официально он называется "второй этап XVII съезда КПРФ"), как водится, созвали пленум ЦК. Предполагалось, что делегатам форума будет предложен выбор из восьми кандидатур: Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, зампреды ЦК Владимир Кашин, Юрий Афонин и Дмитрий Новиков, глава фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломийцев, исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, а также иркутский губернатор Сергей Левченко, который от выдвижения отказался.

Однако пленум с коммунистической прямотой расставил точки над i и плюрализму хода не дал: рекомендовал съезду лишь одну кандидатуру — Павла Грудинина. Несколькими днями ранее несистемный "Левый фронт", возглавляемый Сергеем Удальцовым, провел в интернете свои "народные праймериз", в результате которых был назван единый кандидат в президенты от всех левых сил. Им также стал Грудинин, а Зюганов не прошел даже во второй тур онлайн-голосования.

Павел Грудинин, которого выдвинули коммунисты, в КПРФ не состоит, считает, что "партбилет — это не главное", а также заявляет, что будет действовать в полном соответствии с принципами и идеологией партии.

"Есть одна идеология — социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно. Вот эта идеология должна победить", — сказал Грудинин журналистам перед началом съезда.

Он называет себя "директором совхоза имени Ленина Ленинского района Московской области", и это его самоназвание с энтузиазмом подхвачено коммунистами. Все по той же причине: звучит совсем по-советски. В КПРФ подчеркивают, что партия остановила свой выбор на Грудинине прежде всего потому, что ему удалось создать лучшее в стране предприятие, к тому же организованное по самым что ни на есть социалистическим принципам.

Социализм в отдельно взятом совхозе

Павел Грудинин пришел в совхоз 35 лет назад. Тогда это было действительно обычное советское предприятие. Начинал инженером, в 1995-м стал директором. Сегодня он — владелец блокирующего пакета закрытого акционерного общества "Совхоз имени Ленина". Прежнее название сельхозпредприятия сохранилось прежде всего как бренд.

"Остальные акции принадлежат трудовому коллективу. Это, по сути, совершенно реальное народное предприятие", — говорит доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов, много лет знакомый с деятельностью Павла Грудинина.

По его словам, нынешнее ЗАО "Совхоз имени Ленина" — многоуровневое агропромышленное производство, специализирующееся в основном на выращивании овощей и фруктов, среди которых особое место занимает земляника. Хозяйство Грудинина — крупнейший в России производитель этой ягоды, которой он снабжает всю Москву. В 2015 году ему пришлось выдержать бой со столичными властями, запретившими торговлю с лотков у выходов из метро и остановок общественного транспорта. В результате Грудинин со своей земляникой тогда вышел победителем.

Кроме полей, огородов и садов, у совхоза имеется большое молочное стадо, а в скором времени предприятие планирует начать производство сыров. Но основная статья его дохода вовсе не аграрная.

"Главную прибыль ЗАО "Совхоз имени Ленина" приносит девелоперская деятельность. Предприятие сдает в аренду часть своих земель крупным торговым центрам, а вырученные средства направляет на развитие сельского хозяйства и решение социальных проблем работников", — рассказывает Игорь Абакумов.

В этом, собственно, и кроется секрет успеха Грудинина. Земли совхоза расположились как раз в районе МКАД, сразу на въезде в Москву по Каширскому шоссе, и это место пользуется большим спросом у владельцев крупных торговых сетей. Но отличие в том, что свои реально большие доходы предприятие-рантье не вкладывает в яхты и виллы на Лазурном берегу, а реинвестирует в собственное развитие.

"У работников совхоза стабильная зарплата — в среднем не менее 50 тысяч рублей в месяц, у них немало социальных льгот. Все они наделены жильем в многоэтажных комплексах или комфортабельных коттеджах. В совхозе есть прекрасная школа, детский сад в стиле "Диснейленд", современная больница. Можно сказать, что в границах своего хозяйства Грудинин действительно построил локальную модель социализма", — говорит Игорь Абакумов.

Из "Единой России" в КПРФ

Бизнесмен "с человеческим лицом" Павел Грудинин в политике не новичок. С 1997 года он трижды был избран депутатом Московской областной думы от партии "Единая Россия". С депутатством и с партией распрощался в 2011-м после скандальной публикации в СМИ, где якобы допустил националистическое высказывание. Грудинину удалось доказать в суде, что его слова были искажены, однако, как говорится, осадок остался.

Речь тогда шла о том, что Грудинин неохотно продает квартиры в построенных совхозом домах так называемым лицам кавказской национальности. Не отрицая этого, он пояснил, что приоритетом в приобретении совхозного жилья пользуются работники ЗАО. Упрекали его и в том, что на своих полях он использует труд гастарбайтеров — мигрантов из Центральной Азии.

"Совхоз действительно привлекает для сезонных работ трудовых мигрантов, главным образом для уборки земляники, — рассказывает Игорь Абакумов. — Он уже не первый год приглашает на свои поля всех желающих, с которыми расплачивается частью урожая. Для этого в сезон организованы бесплатные автобусные маршруты для москвичей. Однако то ли столичные жители слишком ленивы, то ли качество их работы оставляет желать лучшего, но без гастарбайтеров обойтись не удается".

С сентября нынешнего года Павел Грудинин — депутат и председатель Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Уже от КПРФ. Некоторые источники сообщают, что в какой-то момент он пытался наладить отношения с Либерально-демократической партией, но "что-то не срослось". Впрочем, это уже не столь важно. Сегодня Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты от российских коммунистов. Как считает Игорь Абакумов, Грудинин прежде всего прагматик и успешный руководитель, а партийный ярлык, с которым он идет на выборы, имеет второстепенное значение.