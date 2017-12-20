Жириновский рассчитывает минимум на 30% голосов на выборах президента

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает минимум на 30% голосов по итогам выборов президента России в марте 2018 года.
В среду на 31-м съезде ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский единогласно был выдвинут кандидатом в президенты РФ на выборы-2018.
"Я, конечно, с большой радостью воспринял решение съезда. Ваше голосование меня вдохновляет, потому что это первый шаг на пути к победе", — заявил Жириновский по итогам голосования съезда.
Политик уверен, что только у ЛДПР есть все шансы на победу.
"Мы можем в любом случае рассчитывать на 30%", — сказал Жириновский.
Фонд "Общественное мнение" на прошлой неделе опубликовал первые рейтинги после назначения даты выборов президента РФ. Согласно данным опроса ФОМ, 8% респондентов готовы отдать свой голос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.