Жириновский рассчитывает минимум на 30% голосов на выборах президента

Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР в Москве

Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР в Москве

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассчитывает минимум на 30% голосов по итогам выборов президента России в марте 2018 года.

В среду на 31-м съезде ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский единогласно был выдвинут кандидатом в президенты РФ на выборы-2018.

"Я, конечно, с большой радостью воспринял решение съезда. Ваше голосование меня вдохновляет, потому что это первый шаг на пути к победе", — заявил Жириновский по итогам голосования съезда.

Политик уверен, что только у ЛДПР есть все шансы на победу.

"Мы можем в любом случае рассчитывать на 30%", — сказал Жириновский.

Фонд "Общественное мнение" на прошлой неделе опубликовал первые рейтинги после назначения даты выборов президента РФ. Согласно данным опроса ФОМ, 8% респондентов готовы отдать свой голос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян.