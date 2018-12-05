Первое в РФ производство оборудования для ВЭУ запущено в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 5 дек — РИА Новости. Первое в России производство оборудования для ветроустановок запущено в Ульяновске.

"Четыре года назад мы с нуля создали новую отрасль экономики, стали первопроходцами в российской ветроиндустрии. И сегодня в Ульяновской области на единственном в стране заводе по производству лопастей для ветроэнергетики заработало уникальное для России технологическое оборудование. Мы запустили первый оптовый ветропарк финской компании "Фортум" и приступили к строительству второго, а сейчас имеем возможность наблюдать процессы локализации производства компонентов для отрасли", — сказал на церемонии запуска губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

При этом он сообщил, что параллельно ведется обучение квалифицированных специалистов для этой новой сферы — на базе Ульяновского государственного технического университета работает специализированная кафедра ветроэнергетики.

"И если на начало сентября на предприятии были трудоустроены 90 человек, то в настоящий момент здесь трудятся уже 152 сотрудника. А до конца года будут созданы более двухсот высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона", — отметил Морозов.

По данным пресс-службы областного правительства, партнерами проекта выступают мировой лидер в производстве ВЭУ — датская компания Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Корпорация развития региона и наноцентр.

Производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта между "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на срок 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. Объем инвестиций составил более миллиарда рублей, ежегодный объем выпуска продукции к 2021 году достигнет порядка пятисот лопастей ветроэнергетических установок.

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