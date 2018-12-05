Первое в РФ производство оборудования для ВЭУ запущено в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 5 дек — РИА Новости. Первое в России производство оборудования для ветроустановок запущено в Ульяновске.
При этом он сообщил, что параллельно ведется обучение квалифицированных специалистов для этой новой сферы — на базе Ульяновского государственного технического университета работает специализированная кафедра ветроэнергетики.
"И если на начало сентября на предприятии были трудоустроены 90 человек, то в настоящий момент здесь трудятся уже 152 сотрудника. А до конца года будут созданы более двухсот высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона", — отметил Морозов.
По данным пресс-службы областного правительства, партнерами проекта выступают мировой лидер в производстве ВЭУ — датская компания Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Корпорация развития региона и наноцентр.
Производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта между "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на срок 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. Объем инвестиций составил более миллиарда рублей, ежегодный объем выпуска продукции к 2021 году достигнет порядка пятисот лопастей ветроэнергетических установок.