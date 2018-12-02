Трамп в любой момент может нарушить договоренности с Китаем, заявил эксперт

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Несоблюдение договоренностей уже стало отличительной особенностью американского президента Дональда Трампа, поэтому не стоит с большим оптимизмом смотреть на достигнутые в Аргентине договоренности по торговым противоречиям Китая и США, Трамп в любой момент может их нарушить, заявил в воскресенье РИА Новости известный китайский политолог, независимый политический эксперт Сы Манань.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели на полях саммита G20 в Аргентине долгожданную встречу, которая принесла некоторую определенность по дальнейшим шагам сторон в направлении урегулирования затянувшейся "торговой войны". По итогам встречи стало известно, что председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. Но с оговоркой: это произойдет только в том случае, если стороны достигнут соглашения по определенному кругу вопросов в течение 90 дней.

Несмотря на оптимизм официальных лиц, экспертное сообщество Китая призывает с осторожностью относиться к обещаниям Трампа, "для которого нарушение договоренностей стало уже визитной карточкой".

"Достигнутые в этот раз договоренности уже завтра могут быть расторгнуты, Китай в настоящее время столкнулся со спекулянтом, которому нельзя доверять. Да, раньше он был бизнесменом и, как казалось, успешным, но на деле он именно спекулянт, став президентом, он перенес свои навыки спекулянта на политическую и торговую арену крупных держав", — считает Сы Манань.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли стороны достичь договоренностей в течение 90 дней, он отметил, что "за три месяца Китай и США не смогут завершить торговую войну, а тот пункт, что если за 90 дней не удастся прийти к соглашению, то США повысят пошлины до 25%, вообще чистой воды шантаж и принуждение".

По его словам, основным и даже критическим вопросом остается то, каких именно договоренностей стороны намерены добиваться и на какие уступки должен пойти Китай.

Он подчеркнул, что "Китай, несомненно, надеется завершить торговую войну в течение ближайших трех месяцев, поэтому Трамп этим пользуется, для Пекина сейчас важнее всего сохранять решимость и стойко справляться со всеми изменениями".