Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины перед Новым годом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает роста розничных цен на мандарины перед Новым годом-2019, говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, которые привели в министерстве, на протяжении последних нескольких лет к концу года наблюдается рост объемов поставок мандаринов и снижение среднеконтрактных цен на данную продукцию.

"Так, в декабре 2015 года импорт мандаринов увеличился по сравнению с октябрем 2015 года в 4 раза, при этом среднеконтрактные цены снизились на 33,1%. В 2016 году поставки выросли в 3,4 раза (цены снизились на 22,9%), в 2017 году рост составил 2,8 раза (снижение цен на 10%)", — отметили в Минсельхозе.

Объемы импорта мандаринов в сентябре 2018 года увеличились по сравнению с августом в 2,2 раза, тогда как контрактная цена снизилась на 11,8%. "Таким образом, Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", — заключили в министерстве.