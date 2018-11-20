"На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока"..."

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, такое мнение в интервью украинскому "24 каналу" высказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
По его мнению, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС, особенно — операторов газотранспортных систем из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.
"Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", — добавил Униговский.
В понедельник президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток".
По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.