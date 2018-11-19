Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались изображения новых плацкартных вагонов, которые придут на смену нынешним. В РЖД агентству подтвердили их подлинность.

Внедрение новых вагонов в начале октября анонсировал глава компании Олег Белозеров. Он сообщил, что они будут содержать зоны персонального комфорта, дадут возможность пассажиру формировать пространство под себя.

Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место.

Есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

Начать замену вагонов планируется с 2019 года.

"Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Там также отметили, что компания в ближайшие дни покажет модель нового плацкартного вагона. В нее можно будет зайти, посидеть, полежать, все потрогать и посмотреть.

"Холдинг РЖД представит модернизированный вариант плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров, на XII международной выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином Дворе", — уточнили в компании.

Флешмоб #ЖизньВдороге

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запустить в соцсетях флешмоб с хэштегом #ЖизньВдороге, чтобы россияне делились интересными историями, связанными с путешествиями в плацкартных вагонах.

В своём Telegram-канале политик написал, что за свою жизнь проехал тысячи километров в поездах, поэтому хорошо знает, что такое плацкарт.

"В детстве, когда еще жил в Алма-Ате, часто ездил как раз плацкартом, и с этим у меня одна хорошая детская история связана. Именно во время поездки в таком вагоне я первый раз влюбился. Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва — Алма-Ата. На "боковушке" сидела девочка, ее семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что я могу влюбиться", — поделился воспоминаниями политик.

Жириновский выразил уверенность, что у многих людей найдутся хорошие истории, связанные с поездками в плацкарте.

"При всех неудобствах, была в этом какая-то романтика", — заключил политик.