"Аэрофлот" планирует перевозить сто миллионов пассажиров уже в 2023 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В начале ноября совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" принял новую Стратегию развития Группы "Аэрофлот" на ближайшую "пятилетку". До 2023 года планируется двукратное увеличение пассажироперевозок, создание новых хабов, значительное наращивание парка отечественных самолетов, включая новейшие МС-21.
Основные параметры обновленной стратегии Группы в конце октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Сто на сто
"2009 год — это как раз точка, когда я пришёл в "Аэрофлот", "Аэрофлот" с двумя дочерними компаниями перевозил 11,1 миллиона человек. В 2017-м, прошлом году, мы официально вошли в двадцатку глобальных перевозчиков, мы стали 19-й компанией, перевезя 50,1 миллиона человек как Группа "Аэрофлот". В этом году мы увеличим наши перевозки, и в целом Группа перевезёт 56 миллионов человек", — приводят слова Савельева на сайте Кремля.
Ставка на "Победу"
Роль ключевого драйвера роста отводится входящей в Группу Аэрофлот низкобюджетной авиакомпании "Победа".
По его словам, "Победа" сегодня очень востребована. "Она сложная, к ней много вопросов, претензий, но она имеет загрузку 94 процента, и прибыль — она уже два года даёт чистую прибыль по 3,5 миллиарда рублей. Наша инвестиция в "Победу" по бизнес-плану должна была быть 100 миллионов долларов. Мы проинвестировали 50. Две оценки, прямое сравнение и математическая модель, которую сделали эксперты, показывают, что она стоит 612 миллионов долларов. Вот сегодняшняя цена "Победы". И она дальше будет развиваться совершенно успешно", — считает гендиректор.
У "Авроры" и "России" свои задачи
К достижению новых целей будут подключены все перевозчики группы "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия", которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у Аэрофлота — головной компании Группы. Перед региональным перевозчиком "Аврора", который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.
Создать хабы и увеличить транзит в 2-3 раза
Также одной из основных задач является открытие к 2023 году региональных баз по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023 году.
Приоритет отечественному
Сегодня парк самолетов группы насчитывает 370 самолет. В ближайшие годы компания намерена кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе Группы "Аэрофлот".
Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка Группы должна составить примерно 520 машин.
"Мы перевезём порядка 90-100 миллионов пассажиров, международный транзит — 10-15 миллионов пассажиров, парк самолётов — общий, на всю группу будет 520 машин, из которых 190 будут отечественного производства. Выручка группы будет 1,3 триллиона рублей, и рыночная капитализация, по нашим оценкам, несмотря ни на что, может вырасти до 400 миллиардов рублей", — подытожил глава Аэрофлота.