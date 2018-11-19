"Аэрофлот" планирует перевозить сто миллионов пассажиров уже в 2023 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В начале ноября совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" принял новую Стратегию развития Группы "Аэрофлот" на ближайшую "пятилетку". До 2023 года планируется двукратное увеличение пассажироперевозок, создание новых хабов, значительное наращивание парка отечественных самолетов, включая новейшие МС-21.

Основные параметры обновленной стратегии Группы в конце октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Сто на сто

Новая стратегия с названием "100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота" принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее Стратегии развития группы "Аэрофлот" до 2025 года. По итогам 2017 года, с объемом перевозок 50,1 миллиона пассажиров, Группа вошла в ТОП-5 европейских традиционных и ТОП-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей.

"2009 год — это как раз точка, когда я пришёл в "Аэрофлот", "Аэрофлот" с двумя дочерними компаниями перевозил 11,1 миллиона человек. В 2017-м, прошлом году, мы официально вошли в двадцатку глобальных перевозчиков, мы стали 19-й компанией, перевезя 50,1 миллиона человек как Группа "Аэрофлот". В этом году мы увеличим наши перевозки, и в целом Группа перевезёт 56 миллионов человек", — приводят слова Савельева на сайте Кремля.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Бортпроводницы компании "Аэрофлот" © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Бортпроводницы компании "Аэрофлот"

Ставка на "Победу"

Роль ключевого драйвера роста отводится входящей в Группу Аэрофлот низкобюджетной авиакомпании "Победа".

"Как будет складываться этот расклад — 90-100 миллионов? В прошлом году — 33, в этом будет 36, но 52 миллиона — это наша оценка, больше "Аэрофлот" нагружать не стоит, потому что мы сохраняемся в премиальном сегменте. У нас, как вы помните, самый молодой парк в мире среди авиакомпаний — свыше 100 самолётов. Мы хотим остаться в премиальном сегменте. А вот "Победу", которая в этом году уже перевезла пять миллионов, перевезёт семь, мы должны нагружать существенно. Темп роста будет очень яркий, и мы реально можем перевезти 25-30 миллионов к 2023 году — это развитие лоукостера", — сказал Савельев.

По его словам, "Победа" сегодня очень востребована. "Она сложная, к ней много вопросов, претензий, но она имеет загрузку 94 процента, и прибыль — она уже два года даёт чистую прибыль по 3,5 миллиарда рублей. Наша инвестиция в "Победу" по бизнес-плану должна была быть 100 миллионов долларов. Мы проинвестировали 50. Две оценки, прямое сравнение и математическая модель, которую сделали эксперты, показывают, что она стоит 612 миллионов долларов. Вот сегодняшняя цена "Победы". И она дальше будет развиваться совершенно успешно", — считает гендиректор.

У "Авроры" и "России" свои задачи

К достижению новых целей будут подключены все перевозчики группы "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия", которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у Аэрофлота — головной компании Группы. Перед региональным перевозчиком "Аврора", который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.

Создать хабы и увеличить транзит в 2-3 раза

Одна из целей Стратегии — нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 миллионов пассажиров в 2017 году до 10-15 миллионов в 2023 году. При этом учитываются бесспорные конкурентные преимущества Аэрофлота на транзите Европа — Азия, который представляет собой один из важнейших в мире рынков авиаперевозок. По данным компании, российская авиакомпания выигрывает до 3 часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая.

Также одной из основных задач является открытие к 2023 году региональных баз по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023 году.

Приоритет отечественному

Сегодня парк самолетов группы насчитывает 370 самолет. В ближайшие годы компания намерена кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе Группы "Аэрофлот".

"Мы в парке сегодня уже имеем 50 машин "Сухой Суперджет", на 100 машин мы сейчас подписали соглашение….И мы ждём 50 машин МС-21. Все эти 200 машин до 2023 года мы надеемся запустить. У нас будет какое-то выбытие, но порядка 190 отечественных машин у нас на тот момент будут летать. Мы надеемся, что всё это состоится", — сказал Савельев.

Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка Группы должна составить примерно 520 машин.

"Мы перевезём порядка 90-100 миллионов пассажиров, международный транзит — 10-15 миллионов пассажиров, парк самолётов — общий, на всю группу будет 520 машин, из которых 190 будут отечественного производства. Выручка группы будет 1,3 триллиона рублей, и рыночная капитализация, по нашим оценкам, несмотря ни на что, может вырасти до 400 миллиардов рублей", — подытожил глава Аэрофлота.