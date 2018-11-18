МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 ноября ограничит транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США, говорится в сообщении ведомства.
Такое решение приняли в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также товаров, изготовленных из сырья неизвестного происхождения.
В ведомстве отметили, что в Казахстане нет внутренней системы, которая отслеживает перемещения товаров, а также следит за соблюдением сроков интеграции информационных систем.
Из-за этого Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая из США через Россию в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям. Кроме того, служба опасается, что такая продукция может незаконно попасть в другие страны ЕАЭС.
Кроме того, служба предложила казахстанской стороне организовать совместный отбор проб от такой продукции на территории мест перегрузки в странах транзита (Литва, Латвия) с исследованием на показатели безопасности в аккредитованных лабораториях стран ЕАЭС.