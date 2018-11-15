Доля российского ПО в закупках госорганов достигла 70%

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Доля российского программного обеспечения (ПО) в закупках госорганов достигла 70%, сообщил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Алексей Соколов.

Он напомнил, что в РФ с 2016 года действует реестр отечественного ПО, которым должны руководствоваться госорганы при закупках софта. Сейчас в него включено почти 5 тысяч программных продуктов, уточнил замминистра. "Механизм показал свою эффективность. По официальной статистике, которую нам дают федеральные органы власти, в 2016 году средняя цифра по закупкам была 24%, сейчас она достигла почти 70%", — сказал Соколов на форуме "Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития", проходящем в "Экспоцентре".

При этом он отметил, что в конце прошлого года были внесены изменения в постановление правительства, устанавливающие ограничения по закупкам госорганами и сервисных услуг. "То есть не просто закупая новое ПО госзаказчик должен обосновать невозможность использования ПО из реестра, но и при продлении лицензии на уже закупленное ПО распространяются точно такие же ограничения", — пояснил замминистра.

Соколов также сообщил, что осенью было принято постановление правительства, предусматривающее централизацию закупок отдельных классов ПО — бухгалтерского, офисного и в сфере информационной безопасности. Полномочия по централизованной закупке софта для госорганов, находящихся в подчинении правительства, переданы Минкомсвязи (в части офисного ПО и информбезопасности) и Минфину (в части бухгалтерского ПО), сказал замминистра.

"У ведомств в связи с вступлением этого постановления в силу отсутствуют полномочия по контрактации по данным категориям, а централизованная поставка должна быть осуществлена по их потребностям нашими министерствами", — отметил Соколов.

Он уточнил, что в данных органах власти, подчиняющихся правительству, почти 480 тысяч компьютеров. "Мы должны в течение ближайших трех лет обеспечить в идеале их полный переход на использование отечественных программных продуктов. При этом наша задача состоит в комплексном подходе и работы не только с госзаказчиками, но и с нашими компаниями-производителями", — отметил замминистра.