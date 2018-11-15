Набиуллина назвала главные риски для Центробанков России и Казахстана

АЛМА-АТА, 15 ноя — РИА Новости. Колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков сейчас являются основными вызовами для ЦБ РФ и Казахстана, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

"В настоящий момент я бы отметила два таких риска, два источника волатильности. Первый — это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана — это важный фактор влияния на экономику и финансовую систему. Второй внешний источник волатильности — это изменения потоков капитала на наши рынки", — сказала Набиуллина.

По её словам, хотя и плавающий курс даёт возможности для адаптации к таким шокам, сильные колебания цен на сырьё — нефть и газ, могут осложняться сильной волатильностью курса, инфляции, а значит и повышением процентных ставок. Изменения в потоках капитала на развивающихся рынках, в свою очередь, связаны с повышением учетных ставок Центробанков в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, "количество которых в мире в последнее время резко выросло", отметила Набиуллина.

Согласно предварительным данным Банка России, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

Центробанк рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики. Базовый сценарий и сценарий с неизменными ценами на нефть различаются в части внешних условий для российской экономики, так как с ними на среднесрочном горизонте связана наиболее высокая неопределенность. В рисковом сценарии заложено ухудшение внешних условий. В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.