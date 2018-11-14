Россия обжаловала решение британского суда по долгу Украины

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на три миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина.
Интересы России представляет компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая подала апелляцию 26 октября.
Ожидается, что ее рассмотрят не раньше июня следующего года.
История разбирательства
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
В сентябре апелляционный суд Англии подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех, нельзя отклонить без проведения всеобъемлющего судебного процесса.