Россия обжаловала решение британского суда по долгу Украины

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода Киева по делу о кредите на три миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина.

"По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса", — отметили в ведомстве.

Интересы России представляет компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая подала апелляцию 26 октября.

Ожидается, что ее рассмотрят не раньше июня следующего года.

История разбирательства

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.

В сентябре апелляционный суд Англии подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех, нельзя отклонить без проведения всеобъемлющего судебного процесса.