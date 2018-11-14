Владимир Путин во время государственного обеда от имени президента республики Сингапур в честь президента РФ. 13 ноября 2018

Владимир Путин во время государственного обеда от имени президента республики Сингапур в честь президента РФ. 13 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Москва уделяет большое внимание развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил Владимир Путин во время выступления на саммите в Сингапуре.

Российский лидер напомнил, что в Сочи в мае 2016 года были приняты декларация и план действий, цель которых — вывести сотрудничество России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства.

"За два прошедших года нам вместе удалось многое сделать: активизировался политический диалог, с прошлого года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН. Мы координируем наши подходы по ключевым проблемам АТР, вызовам и угрозам региональной стабильности, укрепляем сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью", — рассказал президент.

Глава государства уточнил, что министры иностранных дел проводят ежегодные встречи, руководитель российского оборонного ведомства участвует в совещаниях Минобороны АСЕАН, а министр внутренних дел — в конференциях Ассоциации национальных полиций АСЕАН. Также налажены контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей Ассоциации.

Стороны поступательно развивают экономические связи: по итогам прошлого года товарооборот России с ассоциацией увеличился на 35%, а объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов долларов.

"Успешно реализуется совместная дорожная карта делового сотрудничества, она насчитывает порядка 60 совместных проектов в промышленности, высоких технологиях; приняты и используются программы сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства, работает деловой совет Россия — АСЕАН", — сообщил российский президент.

Также Москва и АСЕАН ведут диалог в социальной, политической, военной сферах и в области кибербезопасности. Россия рассчитывает на подписание с ассоциацией меморандума о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, планируется присоединиться к планам АСЕАН по созданию сети "умных" городов. "В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться", — отметил Путин.

В заключение он пригласил деловые и официальные круги АСЕАН на Петербургский экономический форум и ВЭФ-2019.

АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят десять государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.