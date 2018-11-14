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Восточноазиатский саммит

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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования глав делегации стран-участниц 12-го Восточноазиатского саммита. 14 ноября 2017Церемония фотографирования глав делегации стран-участниц 12-го Восточноазиатского саммита. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес.

Инициатива образования нового формата взаимодействия исходила от стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи, которые предполагали обсудить свои актуальные проблемы. Но Япония и Индонезия решили уравновесить растущие амбиции Китая в регионе "прозападными" силами в виде Индии, Австралии и Новой Зеландии. В ответ Малайзия предложила пригласить Россию в качестве противовеса, но Австралия и Индонезия не согласилась с этим.

Основной целью создания нового интеграционного механизма было углубление разностороннего взаимодействия в широком региональном контексте. Саммит заменил собой действующую тогда формулу взаимодействия "АСЕАН+3": Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Республика Корея и Япония).

Первый Восточноазиатский саммит состоялся 14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В нем приняли участие главы государств и правительств стран АСЕАН, а также Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Кореи и Новой Зеландии.

В качестве почетного гостя Малайзии в нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участники саммита обсудили широкий круг вопросов, включая энергетическое сотрудничество, охрану окружающей среды, борьбу с транснациональной преступностью. Впредь такие форумы решено было проводить ежегодно.

Россия подала заявку на участие в саммите ВАС в 2004 году, однако решение о присоединении страны к данному механизму сотрудничества последовало лишь спустя несколько лет. Присоединение к объединению России, а также и США было одобрено на пятом Восточноазиатском саммите, состоявшемся 30 октября 2010 года в Ханое (Вьетнам). На нем присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

До присоединения к ВАС России и США на саммитах обсуждались региональные темы, однако после вступления в организацию этих стран предметом взаимных обсуждений стали политические вопросы, вопросы безопасности, выходящие за рамки региона, однако затрагивающие национальные интересы всех участников.

В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада.

Встречи в формате ВАС проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. Восточноазиатский саммит обычно бывает финальной частью этих ежегодных мероприятий АСЕАН. ВАС — закрытое от журналистов мероприятие.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках ВАС определены финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование и экология, здравоохранение, образование и региональная взаимосвязанность. В настоящее время с подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума становится создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуры безопасности и устойчивого развития.

Ежегодно проводятся совещания министров иностранных дел, на регулярной основе — встречи на министерском уровне по отраслевым направлениям сотрудничества. Для подготовки министерских мероприятий и саммитов созываются заседания старших должностных лиц.

Очередной, 12-й Восточноазиатский саммит состоялся 14 ноября 2017 года в Маниле (Филиппины). На форуме присутствовали главы государств Брунея, Индонезии, Республики Кореи, Филиппин; премьер-министры Австралии, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Японии; премьер Государственного совета Китая, председатель правительства России, министр иностранных дел Мьянмы, государственный секретарь США и генеральный секретарь АСЕАН.

На форуме обсуждались вопросы обеспечения устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития сотрудничества в сферах энергетики, финансов, здравоохранения, образования, совершенствование региональной архитектуры безопасности.

На саммите было принято несколько документов — "Заявление о противодействии распространению террористической идеологии"; "Заявление о химическом оружии"; "Заявление о сотрудничестве в преодолении бедности"; "Декларация о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма".

13-й Восточноазиатский саммит состоится 14-15 ноября 2018 года в Сингапуре.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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