США пообещали остановить "Северный поток — 2"

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию "Северного потока — 2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.

По его словам, проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил посол.

По его словам, у Америки "есть много инструментов".

"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Накануне против реализации проекта "Северный поток-2" выступил министр энергетики США Рик Перри, который перед этим провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Шоу вокруг строительства

Эксперт Владимир Рожанковский прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

По его словам, мнение США и Украины ничего не меняют, так как они не участвуют в проекте.

"Если бы Германия выходила из "Северного потока-2", то можно было бы говорить, что проект, скорее всего, под угрозой. А если из него "выходят" — выступают против — страны, которые в нем не участвуют, то как это комментировать?", — отметил специалист.

При этом он добавил, что высказывания против строительства газопровода обусловлены не экономическими причинами, их следует считать элементом шоу-бизнеса. Эксперт считает, что за комментарием по этой теме лучше обращаться к "продюсерам".

Рожанковский отметил, что "Северный поток-2" — это коммерческий проект, в котором участвуют несколько государств. Именно они имеют право решать, нужен газопровод или нет.

"Вложены колоссальные средства компаниями, которые сотрудничают с "Газпромом", распределены все потоки, все согласовано. Теперь все должны быть уволены? Может, Америка будет Германии платить компенсацию? Не думаю, что все так просто", — сказал он.