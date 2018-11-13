"Тема шоу-бизнеса". Эксперт о позиции США и Киева по "Северному потоку-2"

Глава Минэнерго США Рик Перри выступил против "Северного потока-2" и пообещал поддержку Киеву в противодействии проекту. В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский прокомментировал ситуацию.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против "Северного потока-2", и пообещал Киеву поддержку. Об этом Перри написал на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографиями, сделанными на встрече с украинским лидером Петром Порошенко.

Перри поблагодарил Порошенко за "стремление к диверсификации (источников – ред.) энергии".

"США по-прежнему выступают против "Северного потока-2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников (своими – ред.) огромными запасами доступной энергии", – написал Перри.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток-2". Соответствующую информацию распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства по итогам министерской встречи в Киеве. Отмечалось, что стороны пришли к мнению, что "Северный поток-2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский отметил, что мнение США и Украины ничего не меняет.

"Ни США, ни Украина в этом проекте не участвуют. Их мнение учтено. Но дальше ничего не изменилось. Важно мнение участвующих в проекте сторон. Если бы Германия выходила из "Северного потока-2", то можно было бы говорить, что проект, скорее всего, под угрозой. А если из него "выходят" – выступают против – страны, которые в нем не участвуют, то как это комментировать? Это не экономическая тема, а тема из разряда шоу-бизнеса, и нужно за комментарием обратиться к продюсерам – что они думают по этому поводу. Конечно, Америка имеет определенное влияние на страны. Но дело в том, что это коммерческий проект, в нем задействованы другие государства, и, в конце концов, им решать, будет "Северный поток-2" или нет. Вложены колоссальные средства компаниями, которые сотрудничают с "Газпромом", распределены все потоки, все согласовано. Теперь все должны быть уволены? Может, Америка будет Германии платить компенсацию? Не думаю, что все так просто", – сказал Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.