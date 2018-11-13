Эсеры внесут в Госдуму законопроект о социальном предпринимательстве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесёт во вторник в Госдуму законопроект о социальном предпринимательстве, предоставляющий таким предприятиям получить возможность льготной или бесплатной аренды помещений, сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

"Наша фракция сегодня вносит в Государственную думу проект по социальному предпринимательству", — сказал Миронов.

Он пояснил, что фракция предлагает ввести понятие "социальное предпринимательство", а также установить ряд условий для причисления предприятий к таковым. Соблюдены должны быть одно или несколько из условий: не менее 75% доходов предприятия должны направляться на улучшение условий жизни граждан и обеспечение их прав, а также не менее половины сотрудников предприятия должны представлять социально уязвимые категории граждан.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность для таких предприятий получить льготную или бесплатную аренду помещения.

"Мы готовы к абсолютно конструктивным обсуждениям и критике. Надеюсь, что в целом наша идея и концепция (законопроекта) найдёт поддержку у наших коллег в Государственной думе", — сказал Миронов.