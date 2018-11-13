В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг соглашения о заморозке цен на топливо рабочей. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что некоторые владельцы независимых АЗС недовольны параметрами этого документа.

"Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством, был доклад вице-премьера Козака <…>. Все остальное — это рабочие моменты. Безусловно, ситуация гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать", — сказал пресс-секретарь.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что все российские нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на нефтепродукты. Согласно этому документу, который будет действовать до 31 марта, до конца года цены должны сохраниться на уровне конца мая — начала июня, а затем их плавно переиндексируют с учетом годовой инфляции в 4-4,6 процента. При этом, в частности, зимнее дизельное топливо будет стоит дороже летнего на два рубля за литр.

По словам президента Владимира Путина, ситуация с ценами на нефтепродукты должна быть рыночной, но эту сферу надо регулировать. "Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны", — считает глава государства.