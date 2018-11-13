Юрист оценил инициативу о передаче невостребованных вкладов в бюджет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инициатива по передаче невостребованных вкладов в бюджет вряд ли может быть быстро осуществлена, так как для этого нужно поменять сразу несколько законов, считает член Ассоциации юристов России, партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее во вторник говорил, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет РФ из банков невостребованные вклады. По его словам, объем "зависших" средств на таких счетах оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, позже Аксаков заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу как и многие аналогичные до этого.

"Я не думаю, что быстрая инициатива в данном вопросе позволит действительно качественно отрегулировать эти правоотношения, так как нужно внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, гражданский кодекс и так далее", — сказал Косаков РИА Новости.

При этом возникает множество вопросов: кто будет принимать решение о передаче вклада, что нужно сделать, если вкладчик все же объявится, как он сможет защитить свои права, отмечает юрист.

Сейчас действующее законодательство пока специально никак не регулирует отношения, связанные с невостребованными вкладами, добавил Косаков.