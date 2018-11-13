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Экономика

Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства

(обновлено: 12:51 13.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассматривают идею передавать невостребованные банковские вклады в бюджет. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, скорей всего, это предложение отклонят.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Как отметил Аксаков, сейчас объем средств, зависших на счетах "спящих" клиентов, оценивается в миллиарды рублей.

Он пояснил, что речь идет о номинальных держателях ценных бумаг и тех участниках акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды. 

"Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов — например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования этих средств.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — сказал Аксаков.

За и против

Банкиры поддержали идею решить вопрос "спящих" клиентов путем создания специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов. Об этом заявил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"По их мнению, нужно создать специализированный государственный фонд, чтобы они могли бы перечислить средства таких клиентов, ведь банки не могут закрыть такие счета", — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит идею передавать невостребованные вклады в бюджет.

Он напомнил, что ранее партия предлагала выставлять на торги невостребованные объекты недвижимости, а деньги с продажи размещать на депозитных счетах под проценты. 

"Если его собственник не появится — продавать. Деньги полученные — нотариусу по месту нахождения объекта на депозит под проценты. Объявится собственник через 10 лет, через 20 — пожалуйста, вот ваши деньги с набежавшими процентами", — пояснил политик.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призвала относиться к этому вопросу очень осторожно. 

Знак процента на витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Прежде чем какое-то действо в пользу государства производить, надо помнить, что это личные вклады человека. Он деньги для чего-то вкладывал, может, для себя, для своих родных. Может быть, родные, например в случае смерти вкладчика, даже не знают о существовании таких вкладов. Поэтому до последнего нужно информационно биться для того, чтобы, например, в случае смерти вкладчика его наследники прямые или косвенные либо родственники ближние или дальние воспользовались этим", — сказала она.

По словам Гусевой, она поддерживает эту идею, если наследников нет, но подходить к этому вопросу надо дифференцированно.

"Очень просто залезть в чужой карман. Но ведь возможности бюджета страны у нас колоссальные. Просто нужно лучше работать над доходной частью бюджета и экономическому, и социальному блоку, и бюджетной сфере, и промышленному сектору экономики", — полагает парламентарий.

Позже сам Аксенов заявил, что Госдума, скорее всего, отвергнет предложение передавать невостребованные вклады в бюджет.

"Подобные обращения к нам уже поступали много раз, мы их после обсуждений постоянно отвергали. Главная причина — конституционность инициативы", — сказал он.

Депутат пояснил, что в соответствии с конституцией собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.

"Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы ее рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение", — заключил Аксенов.

Мнение экспертов

Объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Баннер с изображением денежных купюр в Гонконге
© AFP 2018 / Anthony Wallace
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"На мой взгляд, это решение несуществующей — точнее, не слишком значимой и скорее технической проблемы. Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков. За рубежом проблема невостребованных вкладов есть, но фондов не городят", — отметил он.

Советник Института современного развития Никита Масленников отметил, что перед передачей невостребованного вклада в бюджет необходимо убедиться, что у вкладчика нет наследников, и провести работу по их поиску.

"Кто это должен делать? Какой государственный орган? На банк это вешать вряд ли целесообразно. Скорее всего, банк должен обратиться к третьей организации, на которую депутаты могли бы возложить поиск наследников, чтобы окончательно было ясно, что вкладчика больше не существует и что у него нет наследников", — сказал он.

Снятие денег с банковской карты. Архивное фото
© РИА Новости
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Он подчеркнул, что вначале должны быть выполнены все условия, доказано, что человек действительно уже физически нет. 

"У нас есть и сроки давности по этому поводу, которые устанавливаются судом, факт смерти. Будьте любезны, сначала это проведите, а потом обращайте этот доход государству", — добавил эксперт.

Кроме того, у Масленникова вызвало сомнение то, что объем зависших вкладов действительно был подсчитан. 

"Что значит — несколько миллиардов? Такая резиновая оценка значит, что она просто не произведена. Это экспертное ощущение по поводу того, что что-то там такое висит", — считает он.

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