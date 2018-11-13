Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассматривают идею передавать невостребованные банковские вклады в бюджет. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, скорей всего, это предложение отклонят.

Как отметил Аксаков, сейчас объем средств, зависших на счетах "спящих" клиентов, оценивается в миллиарды рублей.

Он пояснил, что речь идет о номинальных держателях ценных бумаг и тех участниках акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды.

"Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов — например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования этих средств.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — сказал Аксаков.

За и против

Банкиры поддержали идею решить вопрос "спящих" клиентов путем создания специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов. Об этом заявил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский.

"По их мнению, нужно создать специализированный государственный фонд, чтобы они могли бы перечислить средства таких клиентов, ведь банки не могут закрыть такие счета", — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит идею передавать невостребованные вклады в бюджет.

Он напомнил, что ранее партия предлагала выставлять на торги невостребованные объекты недвижимости, а деньги с продажи размещать на депозитных счетах под проценты.

"Если его собственник не появится — продавать. Деньги полученные — нотариусу по месту нахождения объекта на депозит под проценты. Объявится собственник через 10 лет, через 20 — пожалуйста, вот ваши деньги с набежавшими процентами", — пояснил политик.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призвала относиться к этому вопросу очень осторожно.

"Прежде чем какое-то действо в пользу государства производить, надо помнить, что это личные вклады человека. Он деньги для чего-то вкладывал, может, для себя, для своих родных. Может быть, родные, например в случае смерти вкладчика, даже не знают о существовании таких вкладов. Поэтому до последнего нужно информационно биться для того, чтобы, например, в случае смерти вкладчика его наследники прямые или косвенные либо родственники ближние или дальние воспользовались этим", — сказала она.

По словам Гусевой, она поддерживает эту идею, если наследников нет, но подходить к этому вопросу надо дифференцированно.

"Очень просто залезть в чужой карман. Но ведь возможности бюджета страны у нас колоссальные. Просто нужно лучше работать над доходной частью бюджета и экономическому, и социальному блоку, и бюджетной сфере, и промышленному сектору экономики", — полагает парламентарий.

Позже сам Аксенов заявил, что Госдума, скорее всего, отвергнет предложение передавать невостребованные вклады в бюджет.

"Подобные обращения к нам уже поступали много раз, мы их после обсуждений постоянно отвергали. Главная причина — конституционность инициативы", — сказал он.

Депутат пояснил, что в соответствии с конституцией собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.

"Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы ее рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение", — заключил Аксенов.

Мнение экспертов

Объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

"На мой взгляд, это решение несуществующей — точнее, не слишком значимой и скорее технической проблемы. Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков. За рубежом проблема невостребованных вкладов есть, но фондов не городят", — отметил он.

Советник Института современного развития Никита Масленников отметил, что перед передачей невостребованного вклада в бюджет необходимо убедиться, что у вкладчика нет наследников, и провести работу по их поиску.

"Кто это должен делать? Какой государственный орган? На банк это вешать вряд ли целесообразно. Скорее всего, банк должен обратиться к третьей организации, на которую депутаты могли бы возложить поиск наследников, чтобы окончательно было ясно, что вкладчика больше не существует и что у него нет наследников", — сказал он.

Он подчеркнул, что вначале должны быть выполнены все условия, доказано, что человек действительно уже физически нет.

"У нас есть и сроки давности по этому поводу, которые устанавливаются судом, факт смерти. Будьте любезны, сначала это проведите, а потом обращайте этот доход государству", — добавил эксперт.

Кроме того, у Масленникова вызвало сомнение то, что объем зависших вкладов действительно был подсчитан.

"Что значит — несколько миллиардов? Такая резиновая оценка значит, что она просто не произведена. Это экспертное ощущение по поводу того, что что-то там такое висит", — считает он.