Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассматривают идею передавать невостребованные банковские вклады в бюджет. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, скорей всего, это предложение отклонят.
Он пояснил, что речь идет о номинальных держателях ценных бумаг и тех участниках акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно, не получают дивиденды.
"Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.
При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов — например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования этих средств.
"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — сказал Аксаков.
За и против
Банкиры поддержали идею решить вопрос "спящих" клиентов путем создания специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов. Об этом заявил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит идею передавать невостребованные вклады в бюджет.
Он напомнил, что ранее партия предлагала выставлять на торги невостребованные объекты недвижимости, а деньги с продажи размещать на депозитных счетах под проценты.
"Если его собственник не появится — продавать. Деньги полученные — нотариусу по месту нахождения объекта на депозит под проценты. Объявится собственник через 10 лет, через 20 — пожалуйста, вот ваши деньги с набежавшими процентами", — пояснил политик.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призвала относиться к этому вопросу очень осторожно.
По словам Гусевой, она поддерживает эту идею, если наследников нет, но подходить к этому вопросу надо дифференцированно.
"Очень просто залезть в чужой карман. Но ведь возможности бюджета страны у нас колоссальные. Просто нужно лучше работать над доходной частью бюджета и экономическому, и социальному блоку, и бюджетной сфере, и промышленному сектору экономики", — полагает парламентарий.
Позже сам Аксенов заявил, что Госдума, скорее всего, отвергнет предложение передавать невостребованные вклады в бюджет.
"Подобные обращения к нам уже поступали много раз, мы их после обсуждений постоянно отвергали. Главная причина — конституционность инициативы", — сказал он.
Депутат пояснил, что в соответствии с конституцией собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.
"Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы ее рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение", — заключил Аксенов.
Мнение экспертов
Объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Советник Института современного развития Никита Масленников отметил, что перед передачей невостребованного вклада в бюджет необходимо убедиться, что у вкладчика нет наследников, и провести работу по их поиску.
"Кто это должен делать? Какой государственный орган? На банк это вешать вряд ли целесообразно. Скорее всего, банк должен обратиться к третьей организации, на которую депутаты могли бы возложить поиск наследников, чтобы окончательно было ясно, что вкладчика больше не существует и что у него нет наследников", — сказал он.
"У нас есть и сроки давности по этому поводу, которые устанавливаются судом, факт смерти. Будьте любезны, сначала это проведите, а потом обращайте этот доход государству", — добавил эксперт.
Кроме того, у Масленникова вызвало сомнение то, что объем зависших вкладов действительно был подсчитан.
"Что значит — несколько миллиардов? Такая резиновая оценка значит, что она просто не произведена. Это экспертное ощущение по поводу того, что что-то там такое висит", — считает он.