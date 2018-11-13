Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты изучают предложения передавать в бюджет России из банков невостребованные вклады, объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами", — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств. "Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решение, что с этим делать", — сказал Аксаков.

"Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов", — резюмировал депутат.