Россия и Казахстан создадут СП по производству самолета Ил-103М

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод подписали соглашение о намерениях по созданию на территории Казахстана производства модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"Прошло подписание соглашения о намерениях по созданию проекта международной промышленной кооперации с целью производства и продвижения легкого многоцелевого самолета авиации общего назначения Ил-103М. Стороны нацелены на создание совместного предприятия с дальнейшим развертыванием на территории Казахстана центра производства самолетов, организации продаж и постпродажного обслуживания", — сообщили в ОАК.