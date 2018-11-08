В Ульяновской области количество объектов МСП может возрасти до 50 тысяч

УЛЬЯНОВСК, 8 ноября- РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов планирует довести количество объектов малого бизнеса до 50 тысяч.

"В регионе уверенно растет число предприятий малого и среднего бизнеса. К примеру, уже в этом году у нас зарегистрированы более шести тысяч новых проектов. Сейчас же их общее количество составляет более 44 тысяч. Однако мы ставим перед собой задачу увеличить число предприятий до 50 тысяч в следующем году. С этой целью мы совершенствуем деловой климат и формируем комфортные условия для ведения бизнеса. И мне очень приятно отметить, что эту работу мы выполняем совместно с профессиональным сообществом", — сказал глава региона на встрече с региональным сообществом предпринимателей, которые представили ему свои предложения по улучшению делового климата в области.

Ранее Морозов уже поддержал ряд инициатив предпринимателей, среди которых — передача данных об иногородних постояльцах через портал "Госуслуги", возвращение права распоряжаться земельными участками в муниципальное образование, определение границы прилегающей территории к торговому объекту в пределах десяти метров, рассказали в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, сегодня в числе актуальных проблем ульяновские бизнесмены называют освобождение начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства от ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами, в течение трех лет; внедрение единой системы проверки деятельности владельцев расчетных счетов во всех коммерческих банках. Последняя проблема особенно волнует бизнес, так как в настоящее время каждый банк определяет собственные виды и сроки проверок совершаемых операций, что иногда приводит к затруднениям в деятельности предпринимателей.

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