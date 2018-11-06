Fitch усомнилось в шансах "Нафтогаза" взыскать миллиарды с "Газпрома"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинский "Нафтогаз" не сможет взыскать денежные средства с "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства.

Решение Стокгольмского арбитража

В своем отчете Fitch присвоило еврооблигациям "Нафтогаза", которые будут выпущены в форме кредитных нот (LPN), предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4". Среди прочего рейтинг основан на мнении экспертов, согласно которому "Нафтогазу" не удастся добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

"Газпром" 14 июня подчеркнул, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.