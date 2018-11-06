Fitch усомнилось в шансах "Нафтогаза" взыскать миллиарды с "Газпрома"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что украинский "Нафтогаз" не сможет взыскать денежные средства с "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства.
Решение Стокгольмского арбитража
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
"Газпром" 14 июня подчеркнул, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.