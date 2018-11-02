ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Казахстана в 2018-2019 годы

АЛМА-АТА, 2 ноя – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает снижения темпов роста экономики Казахстана в 2018 и 2019 году до 4% и 3,5% соответственно в сравнении с ростом на уровне 4,1% в 2017 году, говорится в отчете банка.

"В Казахстане уровень роста замедлится до 4% в 2018 году и 3,5% в 2019 году с 4,1% в 2017 году по причине снижения поступлений от добычи нефти. Вместе с тем ожидаемое существенное увеличение минимальной заработной платы в определенной степени поддержит частное потребление", — отмечается в сообщении ЕБРР.

Кроме того, экономический рост в Казахстане будет поддерживаться инвестициями в нефтегазовый сектор.

В целом в регионе Центральной Азии, по прогнозу ЕБРР, рост замедлится с 4,8% в 2017 году до 4,6% в 2018 году, отражая меры по бюджетной консолидации и резкое снижение добычи золота в Киргизии.

В 2019 году рост экономики в регионе замедлится до 4,2% в свете более низких поступлений от добывающего сектора и более высокой инфляции, ограничивающей рост реальных доходов и потребления.