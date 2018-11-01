Меркель одобрила повышение цен на энергоносители для населения Украины

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила шаги Киева по приведению цен на газ для населения к рыночным и отметила необходимость предоставления адресных субсидий на оплату энергоносителей тем, кто в этом нуждается.

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведёт к росту цен на коммунальные услуги. Ряд политиков пытаются использовать решение правительства для организации акций протестов, которые пока не имеют массовой поддержки. Повышение цены на газ для населения было ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предоставления очередного кредитного транша.

"Что касается цен на энергоносители, этот вопрос достаточно противоречив. Даже если есть разные мнения касательно цен на энергоносители, не нужно, чтобы создавалось впечатление и чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", — сказала Меркель в ходе встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубем в четверг в Киеве.

Она отметила важность предоставления адресных субсидий на оплату энергоносителей тем категориям населения, которые действительно нуждаются в поддержке государства.

"Мы в Германии всегда шли путём, который был тяжелым: нужно отходить от всеобъемлющих субсидий и давать индивидуальные субсидии. То есть, если человек социально малообеспечен, тогда предоставлялись субсидии на аренду, энергоносители, но если все получают субсидии, даже те, кто может себе это позволить, то нельзя говорить об успехе", — добавила Меркель.