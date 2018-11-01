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Экономика

Меркель одобрила повышение цен на энергоносители для населения Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (19)
(обновлено: 19:36 01.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил Мокрушин
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила шаги Киева по приведению цен на газ для населения к рыночным и отметила необходимость предоставления адресных субсидий на оплату энергоносителей тем, кто в этом нуждается.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведёт к росту цен на коммунальные услуги. Ряд политиков пытаются использовать решение правительства для организации акций протестов, которые пока не имеют массовой поддержки. Повышение цены на газ для населения было ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предоставления очередного кредитного транша.

"Что касается цен на энергоносители, этот вопрос достаточно противоречив. Даже если есть разные мнения касательно цен на энергоносители, не нужно, чтобы создавалось впечатление и чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", — сказала Меркель в ходе встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубем в четверг в Киеве.

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Она отметила важность предоставления адресных субсидий на оплату энергоносителей тем категориям населения, которые действительно нуждаются в поддержке государства.

"Мы в Германии всегда шли путём, который был тяжелым: нужно отходить от всеобъемлющих субсидий и давать индивидуальные субсидии. То есть, если человек социально малообеспечен, тогда предоставлялись субсидии на аренду, энергоносители, но если все получают субсидии, даже те, кто может себе это позволить, то нельзя говорить об успехе", — добавила Меркель.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Уродонал Шателена
Глава инстранного государства одобряет действия уркаинского правительства. Вот что такое реальная незалежность!
19:31
01.11.2018
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Сергей Колеров
Когда дружили с Россией - только скидки получали, да рассрочки.
Но это ведь зависимость!
Теперь кланяются без конца «партнерам», называя это дружбой и получают только повышение тарифов, отсутствие скидок и никаких рассрочек. Где логика?
Господа украинцы, неужели вы сами не видите как жестоко вас развели?
19:38
01.11.2018
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