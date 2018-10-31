Сбербанк будет выдавать посылки в отделениях Москвы и Петербурга

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбербанк установит терминалы для выдачи товаров из интернет-магазинов в своих отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель крупнейшего российского банка.

"На первом этапе постаматы будут устанавливаться в отделениях Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге", — рассказали в банке.

Решение о дальнейшем распространении терминалов будет приниматься по тому, насколько нововведение понравится клиентам. "Мы будем внимательно оценивать отклик клиентов и влияние на клиентопоток внутреннего структурного подразделения для принятия взвешенного решения о дальнейшем тиражировании", — добавили в Сбербанке.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на прошлой неделе сообщил, что Сбербанк рассматривает возможность установки постаматов в своих отделениях, около 5-6 тысяч офисов подходит для этого. Также он отметил, что в случае реализации такого сервиса он будет распространяться не только для запущенного Сбербанком и Яндексом маркетплейса "Беру", но и для других площадок.

Торговая площадка "Беру", созданная в рамках СП между Сбербанком и "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", была официально запущена в России на прошлой неделе. В рамках СП стороны намерены запустить еще и площадку трансграничной онлайн-торговли.