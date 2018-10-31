Сбербанк будет выдавать посылки в отделениях Москвы и Петербурга

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбербанк установит терминалы для выдачи товаров из интернет-магазинов в своих отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель крупнейшего российского банка.
Решение о дальнейшем распространении терминалов будет приниматься по тому, насколько нововведение понравится клиентам. "Мы будем внимательно оценивать отклик клиентов и влияние на клиентопоток внутреннего структурного подразделения для принятия взвешенного решения о дальнейшем тиражировании", — добавили в Сбербанке.
Торговая площадка "Беру", созданная в рамках СП между Сбербанком и "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", была официально запущена в России на прошлой неделе. В рамках СП стороны намерены запустить еще и площадку трансграничной онлайн-торговли.