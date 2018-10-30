Трамп верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в заключение "великолепной" торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней.

"Китай воспользовался нашей страной экономически. И вы увидите, мы выиграем (экономическое противостояние с КНР – ред.)… Я бы мог заключить сделку хоть сейчас, но они пока не готовы", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, мы заключим великолепную торговую сделку с Китаем. И она должна быть великолепной. Они пользовались нами, получая 500 миллиардов от нас ежегодно. Этого не произойдёт вновь", — добавил Трамп.

Он отметил, что надеется на заключение хорошей торговой сделки с новым бразильским правительством.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.