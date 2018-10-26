МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы должны меньше быть связанными с долларами", — добавил он.
По мнению министра, что в международных расчетах есть смысл уходить от той валюты, которая позволяет другой стране осуществлять попытки контролировать Россию или ограничивать ее.
"Будем предлагать рассчитываться нашим партнерам в рублях. У нас, конечно, в первую очередь, это партнеры ближнего зарубежья. И в других валютах — в евро, юанях", — подчеркнул Силуанов.
По его словам, санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля. Глава Минфина указал на то, что власти делают бюджет практически не зависимым от нефтяных котировок.
"А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля", — пояснил министр. В качестве примера он привел ситуацию с "Русалом", когда инвесторы начали выходить из российских активов.
При этом устойчивость бюджета не позволит санкциям пошатнуть позиции рубля, уверен Силуанов.
"Есть запас прочности — профицитный бюджет", — заключил он.