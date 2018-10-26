МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — 460 миллиардов долларов", — заявил глава Минфина. Он подчеркнул, что если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк "всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности".

"Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы должны меньше быть связанными с долларами", — добавил он.

По мнению министра, что в международных расчетах есть смысл уходить от той валюты, которая позволяет другой стране осуществлять попытки контролировать Россию или ограничивать ее.

В связи с этим он отметил, что у властей есть план перехода на расчеты в национальных валютах стран-контрагентов.

"Будем предлагать рассчитываться нашим партнерам в рублях. У нас, конечно, в первую очередь, это партнеры ближнего зарубежья. И в других валютах — в евро, юанях", — подчеркнул Силуанов.

По его словам, санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля. Глава Минфина указал на то, что власти делают бюджет практически не зависимым от нефтяных котировок.

"А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля", — пояснил министр. В качестве примера он привел ситуацию с "Русалом", когда инвесторы начали выходить из российских активов.

При этом устойчивость бюджета не позволит санкциям пошатнуть позиции рубля, уверен Силуанов.

"Есть запас прочности — профицитный бюджет", — заключил он.