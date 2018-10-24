Глава Минтруда назвал темпы роста зарплат беспрецедентными

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления в Совете Федерации.
"По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата", — сказал министр.
Топилин отметил, что в России на 1,1 миллиона человек (с 21,1 миллиона в первом полугодии 2017 года до 20 миллионов в первом полугодии 2018 года) сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума.
"Это первый раз положительная динамика после отрицательных изменений, которые проходили в экономике", — заявил министр.
Глава Минтруда также сообщил сенаторам, что с 2021 года будет пересмотрен состав потребительской корзины.
"Легкой жизни не будет"
"Скажу честно, многие ваши ответы мне не понравились. "Я думаю…" — думать нужно в другом месте, в социальной сфере надо уметь принимать решение. Вы — главный человек в правительстве (по социальной тематике)", — сказала Матвиенко, обращаясь к Топилину по итогам "правительственного часа".
Она подчеркнула, что к социальной тематике привлечено внимание общества и внимание Совфеда.
"Легкой жизни у вас не будет", — заключила Матвиенко.
Реальные доходы растут медленнее зарплаты
Среднемесячная заработная плата в сентябре 2018 года составила 42,2 тысячи рублей, в январе-сентябре 2018 года выросла на 11,1 процента, говорится в докладе.
Рост реальной заработной платы за январь-сентябрь составил 8,4 процента, отметили в ведомстве.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.