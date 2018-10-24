Глава Минтруда назвал темпы роста зарплат беспрецедентными

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, на рост зарплат повлияло повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также исполнение майских указов.

"По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата", — сказал министр.

Топилин отметил, что в России на 1,1 миллиона человек (с 21,1 миллиона в первом полугодии 2017 года до 20 миллионов в первом полугодии 2018 года) сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума.

"Это первый раз положительная динамика после отрицательных изменений, которые проходили в экономике", — заявил министр.

Глава Минтруда также сообщил сенаторам, что с 2021 года будет пересмотрен состав потребительской корзины.

"Легкой жизни не будет"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что ей понравились не все ответы министра, некоторые из них она назвала "размытыми".

"Скажу честно, многие ваши ответы мне не понравились. "Я думаю…" — думать нужно в другом месте, в социальной сфере надо уметь принимать решение. Вы — главный человек в правительстве (по социальной тематике)", — сказала Матвиенко, обращаясь к Топилину по итогам "правительственного часа".

Она подчеркнула, что к социальной тематике привлечено внимание общества и внимание Совфеда.

"Легкой жизни у вас не будет", — заключила Матвиенко.

Реальные доходы растут медленнее зарплаты

Из опубликованного на минувшей неделе оперативного доклада Росстата стало известно, что реальные доходы россиян в январе — сентябре 2018 года увеличились на 1,7 процента.

Среднемесячная заработная плата в сентябре 2018 года составила 42,2 тысячи рублей, в январе-сентябре 2018 года выросла на 11,1 процента, говорится в докладе.

Рост реальной заработной платы за январь-сентябрь составил 8,4 процента, отметили в ведомстве.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.