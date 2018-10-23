Ульяновская область за 3 года намерена снизить уровень бедности в 1,5 раза

УЛЬЯНОВСК, 23 окт — РИА Новости. Губернатор региона Сергей Морозов поставил перед правительством региона задачу ускорить темпы роста экономики, в полтора раза снизить уровень бедности, производительность труда в ближайшие три года должна увеличиваться на 5% в год, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным Ульяновского Центра стратегических исследований, за девять месяцев 2018 года производство нефтепродуктов в регионе выросло в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузка бумаги составила 1,1 миллиарда рублей, что на 31,8% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, электронных изделий было произведено на 9,4 миллиарда рублей (113,3%), электрического оборудования — на 5,6 миллиарда рублей (107,4%), химических веществ — на 3,5 миллиарда рублей (113,3%), металлургических изделий — на 3 миллиарда рублей (116,9%). Индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам девяти месяцев составил 121,6%.
"В сельскохозяйственной отрасли обращает на себя внимание рост поголовья крупного рогатого скота, в хозяйствах всех категорий в Ульяновской области на начало октября насчитывалось 128,4 тысячи коров, овец и коз. Уровень инфляции в Ульяновской области в последние месяцы стабилен и составляет 102,3% (при среднероссийском уровне в 102,5%). Банк России прогнозирует, что к концу года в стране уровень инфляции может составить 3,5-4%. Но, по мнению экспертов, даже при таком сценарии целевое значение показателя для нашего региона, а именно 104%, не будет превышено", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в области снижается регистрируемая безработица. Её уровень составил 0,38%. Официально в регионе зарегистрировано 3,1 тысячи безработных. Уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ, равен 3,5%. Безработными по данной методике являются 22,2 тысячи человек. В среднем по России этот показатель составляет 4,6%, констатирует пресс-служба.