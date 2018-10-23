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Экономика

Ульяновская область за 3 года намерена снизить уровень бедности в 1,5 раза

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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монетаДесятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee

УЛЬЯНОВСК, 23 окт — РИА Новости. Губернатор региона Сергей Морозов поставил перед правительством региона задачу ускорить темпы роста экономики, в полтора раза снизить уровень бедности, производительность труда в ближайшие три года должна увеличиваться на 5% в год, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ульяновск. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ульяновская область закрепила за собой 35 показателей развития конкуренции
"За три года мы должны добиться снижения уровня бедности в 1,5 раза, повысить производительность труда — темпы роста этого показателя должны достигнуть 5% в год. Во главу угла мы также должны поставить задачу повышения уровня конкуренции в регионе, рост заработных плат и доходов граждан. В течение ближайших двух недель я жду предложений по каждому из целевых показателей, которые имеют отрицательный результат. У нас должен быть четкий ясный план действий. И уже по итогам 10 месяцев нужно добиться положительных результатов. Тем более, что мы будем брать за основу эти показатели при подготовке бюджетного послания на 2019 год коллегам из Законодательного собрания Ульяновской области", — цитирует пресс-служба губернатора.

По данным Ульяновского Центра стратегических исследований, за девять месяцев 2018 года производство нефтепродуктов в регионе выросло в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузка бумаги составила 1,1 миллиарда рублей, что на 31,8% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, электронных изделий было произведено на 9,4 миллиарда рублей (113,3%), электрического оборудования — на 5,6 миллиарда рублей (107,4%), химических веществ — на 3,5 миллиарда рублей (113,3%), металлургических изделий — на 3 миллиарда рублей (116,9%). Индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам девяти месяцев составил 121,6%.

"В сельскохозяйственной отрасли обращает на себя внимание рост поголовья крупного рогатого скота, в хозяйствах всех категорий в Ульяновской области на начало октября насчитывалось 128,4 тысячи коров, овец и коз. Уровень инфляции в Ульяновской области в последние месяцы стабилен и составляет 102,3% (при среднероссийском уровне в 102,5%). Банк России прогнозирует, что к концу года в стране уровень инфляции может составить 3,5-4%. Но, по мнению экспертов, даже при таком сценарии целевое значение показателя для нашего региона, а именно 104%, не будет превышено", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в области снижается регистрируемая безработица. Её уровень составил 0,38%. Официально в регионе зарегистрировано 3,1 тысячи безработных. Уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ, равен 3,5%. Безработными по данной методике являются 22,2 тысячи человек. В среднем по России этот показатель составляет 4,6%, констатирует пресс-служба.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Terekhov_73
Читаю и думаю - я слабоумный, или как всегда статистика и чиновничья добрая воля?
Хотят всех сделать счастливыми при том: Инфляция 102,5% по области!!! Безработица снижается!!!
Прошу прощение - значит в области рост ЗП 103 %-?
А куда деваются безработные? - видимо едут в другие регионы шабашить, как и по всей РФ... Отличный вариант решения проблемы безработных и людей с низкими доходами- выдавить их из области.
17:18
23.10.2018
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