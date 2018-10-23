В США испугались, что Россия начнет продавать иранскую нефть

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Белый дом боится, что Москва может помочь Тегерану обойти американские санкции, продавая иранскую нефть, пишет Financial Times со ссылкой на источник в администрации президента Трампа.

"Я бы не рекомендовал России даже думать об этом. В лучших же интересах России не облегчать обход Ираном санкций США", — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Россия может начать закупку нефти у Ирана для последующей перепродажи, чтобы позволить Тегерану преодолеть экономические ограничения со стороны США. По сообщениям СМИ, механизм обхода одобрили главы России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите в Тегеране седьмого сентября.

США с седьмого августа вновь ввели в действие часть ограничительных мер против Ирана. Более существенные из них, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу пятого ноября.

Евросоюз не признает повторное введение американских санкций и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь вторичных мер Вашингтона. США заявили о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.