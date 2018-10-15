МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия будет помогать Ирану в создании механизма обхода санкций США, сообщает издание Mako.co.il со ссылкой на секретный документ министерства иностранных дел Израиля.

Отмечается, что этот механизм был одобрен главами России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите, прошедшем в Тегеране седьмого сентября.

Как поясняет автор статьи Дана Вайс на своей странице в Twitter, Иран будет поставлять свою нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы в Каспийском море, а затем эта нефть будет отправляться на международный рынок как российская.

Iran will transfer crude oil to Russian refineries on the Caspian Sea, the Russians will then sell the oil as Russian and reimburse Iran on the sales — Dana Weiss (@danawt) 14 октября 2018 г.

Кроме того, как утверждает журналистка, создание такого механизма поддержат и европейские страны, которые хотят таким способом сохранить ядерную сделку с Ираном.

Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.