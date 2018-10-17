Немецкий бизнес будет инвестировать в Ленинградскую область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с управляющим партнером группы "Кнауф" Манфредом Грундке в ходе своего официального визита в немецкий Росток, который подтвердил намерение инвестировать в регион, заявил журналистам глава региона.

Стороны обсудили ход реализации соглашения, заключенного в 2017 году в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое предусматривает инвестиции в размере 3,5 миллиарда рублей до 2020 года в модернизацию производства "Кнауф Петроборд" в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и его очистных сооружений.

"Для меня важно было услышать, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, исполняются. В эффективном взаимодействии заинтересованы не только представители бизнеса, но и регион, поскольку компания гарантирует городу рабочие места и положительно влияет на социальное благополучие жителей в целом", — подчеркнул глава региона. Он поблагодарил Манфреда Грундке за приверженность работе в России и назвал это "не менее ценным вкладом, чем сами инвестиции". Манфред Грундке отметил, что позитивный опыт подразделения компании в регионе будет использован в работе всей группы "Кнауф".

Делегация Ленинградской области находится с официальным визитом в Германии с 16 по 18 октября. В частности, запланировано участие представителей региона в бизнес-форуме "Третий День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании" в Ростоке, встречи с руководством ведущих производственных предприятий города.

АО "Кнауф Петроборд" – крупнейший в России производитель коробочного и облицовочного картона из макулатуры, использующегося в производстве гипсокартонных листов (строительных плит), входит в состав группы "Кнауф" СНГ с 2008 года. В качестве сырья завод использует макулатуру, объем её переработки составляет 750 тонн в сутки. Производственная мощность — 240 тысяч тонн картона и 43,5 тысячи тонн полиграфической продукции в год. Штат работников предприятия составляет порядка 900 человек.

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